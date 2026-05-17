Bogotá entregó la nueva calle 222: más de 12.800 m² de malla vial intervenidos

La Alcaldía de Bogotá anunció este domingo, 17 de mayo, la entrega de la nueva calle 222 tras trabajos en la malla vial. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV) fue la encargada de realizar los trabajos y supervisar su finalización.

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En total, fueron intervenidas 15 cuadras en ambos sentidos del corredor vial y 12.800 metros cuadrados. El objetivo era mejorar la movilidad de los barrios cercanos a la calle 222, entre la Autopista Norte y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).

La vía es utilizada por estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad académica de la UDCA y otros 11 colegios privados en la zona. En conjunto, son 13.000 alumnos beneficiados con la obra.

La UMV explicó que la vía se encontraba en condiciones pobres y que en épocas de lluvias generaba afectaciones en la movilidad. Por el corredor transitan 360 rutas escolares y cuatro rutas del sistema TransMiZonal, según explicó la entidad.

“Hoy tenemos maravillosas noticias. Después de varios meses, ponemos en servicio la nueva calle 222. Agradecemos al alcalde Carlos Fernando Galán, quien estuvo verificando los avances de obra y nos indicó que debíamos terminar estas labores en el mes de mayo. Hoy lo estamos haciendo, cumpliéndole a la ciudadanía, mejorando la movilidad y las condiciones de seguridad vial en este sector del norte de Bogotá”, señaló Mónica Rueda, directora de la UMV.

La vía ahora cuenta con protección ante las lluvias. Foto: UMV

Las obras en la malla vial

Las actividades estuvieron enfocadas en mejorar las condiciones de tránsito en la vía y reducir las afectaciones por lluvias. Por esta razón, el equipo de rehabilitación instaló sardineles.

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La función de estos elementos es separar áreas de circulación vehicular de áreas peatonales y, además, canalizar el agua de las precipitaciones para evitar que la carretera se inunde.

Los sardineles suelen ser hechos de asfalto y ayudan a mantener el orden y la seguridad de los peatones. En el caso de la calle 222, también promoverán la delimitación de espacios.

Tras la entrega de las obras, la UMV señaló que seguirá presente en la vía para supervisar el estado de los trabajos y que su funcionamiento sea el adecuado para la movilidad de la ciudad.