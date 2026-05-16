Avión de Clic Air que cubría ruta Bucaramanga-Arauca tuvo emergencia antes de despegar

La Aeronáutica Civil dio a conocer que en la tarde de este sábado se presentó un incidente en el Aeropuerto Internacional Palonegro, que sirve a la ciudad de Bucaramanga, en Santander.

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La aeronave ATR 72 de la aerolínea Clic Air tuvo que abortar su despegue de manera súbita debido a problemas técnicos. El avión cubría la ruta Bucaramanga-Arauca.

Tras el problema, Aerocivil explicó que la aeronave se dirigió a la plataforma de parqueo de manera segura para evitar interferir en el paso de otros aviones.

“Tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran a salvo. Tras el evento, la Aerocivil, junto con los entes competentes, activó de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes”, agregó la entidad a Revista Semana.

En estos momentos, la operación del aeropuerto Palonegro se mantiene sin interrupciones y todos los procedimientos se desarrollan de manera habitual.

Debido a la emergencia, el avión regresó a la plataforma del Aeropuerto internacional de Palonegro. Foto: ANI.

Emergencia en vuelo de Wingo

Esta es la segunda vez en la semana que un avión que salía de Bucaramanga presentó problemas técnicos. El vuelo P5 7664 de Wingo declaró una emergencia preventiva el pasado 14 de mayo.

La aeronave cubría la ruta Bucaramanga–Barranquilla y, mientras estaba en el aire, presentó una falla en uno de los motores. La tripulación activó los protocolos de seguridad necesarios para este tipo de situaciones y declaró la emergencia.

El avión aterrizó sin novedades en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla y no necesitó asistencia adicional. Por su parte, Wingo indicó que el hecho ya se encuentra en investigación y que los pasajeros fueron avisados del procedimiento.

“Wingo reitera su compromiso con la seguridad aérea y con la protección de sus pasajeros y tripulaciones, actuando siempre bajo los protocolos y procedimientos establecidos para este tipo de situaciones”, agregó la aerolínea por medio de un comunicado.

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Debido a la emergencia, un equipo de bomberos estuvo atento al aterrizaje de la aeronave y al desembarque de los pasajeros. Sin embargo, el proceso se realizó de manera habitual.