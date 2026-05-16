¿Se prepara para viajar en puente festivo? El truco para revisar las llantas y los niveles de su carro antes de salir

Un nuevo puente festivo por el Día de la Ascensión se celebra en Colombia, y varias familias preparan sus vehículos para movilizarse por las carreteras del país junto a sus seres queridos entre el 16 y el 18 de mayo de 2026. Cada uno de ellos busca varios destinos para tener un espacio de relajación y descanso tras sus largas jornadas laborales.

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No obstante, ante el alto flujo vehicular que se presenta en el país durante este periodo, las autoridades de tránsito y expertos en movilidad emiten una serie de recomendaciones que pueden ser claves para evitar algún accidente o contratiempos que se presenten en la vía.

La revisión breve del vehículo que puede evitarle problemas en carretera

Antes de emprender camino hacia las carreteras de Colombia, los expertos recomiendan dedicar un breve tiempo a realizar una inspección básica al vehículo con el objetivo de prevenir alguna falla al conducir y garantizar que tanto el conductor como sus pasajeros tengan un viaje seguro y cómodo. Este chequeo rápido tiene en cuenta dos factores importantes: Las llantas y los niveles del carro.

Refiriéndose a los neumáticos, se recomienda verificar que estos tengan la presión adecuada, ya que si presentan menos aire de lo habitual, pueden afectar el control y estabilidad del vehículo al momento de conducir.

Alto flujo vehicular en Colombia obliga a reforzar medidas de prevención antes de viajar en puente festivo. Foto: Getty Images

Asimismo, en caso de pinchazos, es importante revisar la llanta de repuesto y si el automóvil tiene los equipos necesarios, como un gato y una llave de cruz, para realizar el intercambio de neumático.

En cuanto a los niveles de carro, se aconseja revisar el estado actual del aceite del motor, ya que este elemento lubrica piezas móviles importantes para el vehículo, evitando alguna fricción o desgaste.

Adicionalmente, se recomienda revisar el líquido de frenos, el refrigerante y el agua del limpiaparabrisas.

Otras recomendaciones clave para viajar en puente festivo

Las autoridades de tránsito emiten una serie de recomendaciones para prevenir emergencias que ocurran en la carretera. Entre las más importantes se encuentran: