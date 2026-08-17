“Aquí estoy, Colombia, no voy a parar”: Shakira anunció, desde Quibdó, millonaria ayuda para la reconstrucción del Chocó

Shakira llegó este 17 de agosto a Quibdó, Chocó, y recorrió zonas afectadas por el terremoto. Ante medios de comunicación, la cantante habló del impacto que le causó encontrar escuelas y comunidades golpeadas, pero también planteó una idea de recuperación enfocada sobre todo en la educación.

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Su visita tuvo un motivo personal, pues su fundación Pies Descalzos trabaja en el departamento desde hace 22 años. Además, llegó acompañada por Howard Buffett, con quien anunció recursos y proyectos.

La artista insistió en que la ayuda no puede terminar cuando pase el estado de emergencia, porque el regreso de los niños a las escuelas debe convertirse en una prioridad para reconstruir el futuro del Chocó.

“Realmente no hay palabras suficiente para consolar, no hay soluciones mágicas para esto que se está viendo, para tanto dolor, para reparar el dolor, pero lo que sí sé es que hay un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, todos esos niños que han perdido sus escuelas, que no pueden regresar al colegio”, dijo inicialmente.

Ese compromiso, según explicó, debe mantenerse durante todo el proceso de recuperación y no solamente mientras permanezca la atención de emergencia.

“Aquí en el Chocó ya hemos estado con mi fundación desde hace 22 años, hemos graduado 400 estudiantes, de los cuales el 70% han llegado a la universidad, entonces se ha demostrado que todo lo que hemos invertido en el Chocó ha válido la pena porque nuestros estudiantes han podido dar frutos, y eso es lo que yo quiero para todos los niños chocoanos, es lo que queremos desde la fundación Pies Descalzos”, añadió.

La cantante también aprovechó su visita para pedir respaldo de distintos sectores, especialmente para atender necesidades básicas de las comunidades que están damnificadas.

“Hay muchísimo por hacer, estamos dando los primeros pasitos, es un comienzo. He venido también porque quiero llamar la atención de gobiernos, quiero llamar a la ayuda internacional, quiero llamar la atención del sector privado, de los gobiernos en todo el mundo para que envíen protección, alimento, cobijo, techo, ayuda médica”, señaló.

Shakira también puso sobre la mesa una preocupación que va más allá de la emergencia inmediata y es que el abandono histórico del departamento se agudice después del terremoto.

“Lo que más me preocupa es que después de qué pase el estado de emergencia, se queden todas esas escuelas sin reconstruir, y que queden tantas personas en el olvido, y que nuestros niños no puedan volver al colegio. Aquí no hay conectividad en el Chocó, entonces no es que puedan hacer escuela desde la casa, y cada día que los niños no van a la escuela, es un día que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, afirmó la barranquillera.

Para reforzar la puesta en educación, la artista anunció recursos económicos destinados a la reconstrucción de estas escuelas afectadas.

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“Todos estos días he estado conversando con todos los que conozco, y puedo compartirles que Grupo Citizen va a aportar 500.000 dólares, y que esos esfuerzos van a ser complementados por mis socios también con otros 500.000 dólares, entonces ya hemos podido recoger este fin de semana un millón de dólares que vamos a poder destinar y canalizar hacia la reconstrucción de las escuelas [...] no voy a parar, yo voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la universidad tecnológica del Chocó”, dejó claro.

También confirmó una alianza para construir nuevos colegios:

“Tengo un anuncio muy importante que hacerles, por eso he traído a mi amigo Howard Buffett [...] el ama nuestro país, es una de las personas más humanitarias y más amorosas que he conocido, va a ayudarnos con Pies Descalzos a construir 10 escuelas nuevas en el Chocó. Por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy, así que estamos luchando con todas nuestras fuerzas para conseguir compromiso tanto del sector privado como de fundaciones como la de Howard”, anunció.

Finalmente, Shakira pidió unión en el país y aseguro que continuará acompañando al departamento durante la reconstrucción.

“Que sepan que nuestro corazón es uno solo, los colombianos estamos ahora más unidos que nunca, esta tragedia nos ha hecho ver una realidad muy dura que quizá durante años hemos o muchos han ignorado, es que el chocó era un departamento por ejemplo en el que ya había una gran población desplazada por la violencia, entonces ya partíamos de una base de muchísima vulnerabilidad y ahora estamos viviendo una de las peores tragedias que ha vivido Colombia, pero estamos unidos y vamos a luchar y no vamos a parar hasta que cada niño vuelva a la escuela, hasta que cada niño pueda recuperar el sentido de la normalidad. Aquí estamos, estoy aquí, Colombia, para acompañar al Chocó, para acompañar al país en este momento más duro, que es cuando más nos necesitamos los unos a los otros”, concluyó.