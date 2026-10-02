¿Cuál fue la marca líder del mercado automotor en Colombia durante el tercer trimestre? Estos fueron sus modelos más destacados

Fenalco y ANDI compartieron el más reciente informe de vehículos nuevos en Colombia durante el mes de septiembre, mostrando cómo el sector automotor se comportó durante este periodo.

Estas fueron las marcas preferidas por los colombianos durante el mes de septiembre

Las cifras compartidas por las entidades indican que el país cerró con la matriculación de 33.835 carros nuevos, teniendo un aumento del 36,1 % en comparación con el mismo mes de 2025. Estos números demuestran un momento importante para el mercado, ya que es el mayor registro mensual que se observa desde el año 2014.

También presenta un comportamiento notable en materia de vehículos eléctricos e híbridos, los cuales tuvieron la mayor participación en el sector por primera vez en la historia del país, con un porcentaje del 50,7 %, con 17.156 matrículas.

Dentro de ese escenario, una marca destacó al haber conseguido el primer puesto en ventas, siendo la organización surcoreana KIA, matriculando 3.914 unidades y teniendo una participación del 11,6 % en el mercado.

Kia encabezó las matrículas de vehículos nuevos en Colombia durante septiembre, con 3.914 unidades registradas. Foto: Getty Images

No solamente eso, sino que la marca también ha destacado en el transcurso de 2026, llegando a alcanzar la venta de 31.991 unidades, 12,9 % del mercado y un crecimiento de 37,9 %, el más alto entre las cinco empresas con mayor volumen de matrículas en Colombia.

La diferencia entre Kia y la segunda marca con mayores ventas de vehículos en el país, la cual es Renault, es de 7.550.

“No se trata únicamente de ocupar el primer lugar, sino de hacerlo con un portafolio capaz de responder a diferentes necesidades y con varios modelos compitiendo entre los más vendidos del país. Haber ampliado de manera tan importante la distancia frente al segundo lugar nos motiva a seguir fortaleciendo nuestra propuesta en segmentos estratégicos, nuevas tecnologías y experiencias de movilidad. Llegamos al último trimestre con mucho por hacer y con la convicción de que esto apenas comienza”, afirmó Jorge Neira, director general de KIA Colombia.

Los modelos que más sobresalieron durante la venta de vehículos

Las cifras de la ANDI y Fenalco demuestran que del top 10 de coches que más han sido vendidos en el país, 3 de ellos forman parte del catálogo de KIA, estos siendo el KIA K3, el KIA Sportage y el KIA Picanto.

El KIA K3 ha sido el modelo más destacado de la marca en el 2026. Foto: KIA / API

Los tres modelos, en conjunto, registraron una matriculación de 2.181 unidades durante el mes de septiembre. Si se añade el tiempo que ha transcurrido del año, esta cifra incrementa a un total de 19.812 vehículos, cerca del 62 % de las matrículas totales de KIA durante los primeros nueve meses del año.

La más destacada de ellas ha sido el KIA K3, el cual es el tercer carro más vendido en el país, con un total de 7.707 unidades vendidas.