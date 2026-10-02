Estas fueron las marcas preferidas por los colombianos durante el mes de septiembre

Las entidades de la ANDI y Fenalco compartieron su respectivo informe mensual sobre el nivel de actividad que se vivió en el país en materia de matriculación de vehículos nuevos durante el mes de septiembre.

Los carros más matriculados en Colombia: cuánto cuestan y qué ofrece la versión de entrada

Las cifras compartidas indican que en el transcurso de este periodo se registraron 33.835 vehículos nuevos, un crecimiento del 36,1% frente al mismo mes de 2025, convirtiéndose en el mayor registro mensual observado en el país desde 2014.

Estos números también resaltaron un hito histórico en el sector automotor colombiano, ya que por primera vez en su historia, unidades eléctricas e híbridas fueron el segmento que más participó en la venta de carros, llegando a representar el 50,7% del total, con 17.156 matrículas.

Con corte hasta el mes de septiembre, se matricularon 247.212 vehículos nuevos en Colombia durante el 2026, un crecimiento acumulado del 41,2% frente al mismo periodo de 2025.

Las principales marcas del mercado concentraron una parte importante de las matrículas registradas en septiembre. Foto: El País

El informe mensual por parte de la ANDI y Fenalco demuestra las marcas de carros que más destacaron durante este periodo, así como los modelos que han sido los más deseados por usuarios en el año.

En términos de las marcas, las 5 principales en conjunto representaron el 46,2% del total de vehículos matriculados en el noveno mes del año 2026.

Las marcas que más destacaron durante el mes de septiembre de 2026

Las cifras del sector automotor indican que Kia, Toyota y Renault fueron las marcas de carros que más unidades vendieron durante el mes de septiembre, con 3.914, 3.520 y 3.175 vehículos matriculados, respectivamente.

Luego siguen otras entidades como Chevrolet y Tesla, registrando 2.598 y 2.435, en ese orden.

El top 10 de marcas de carros que registraron las mayores ventas en Colombia durante el mes de septiembre fueron las siguientes:

Posición Marca 2026 Participación Variación mes 1 KIA 3.914 11,6 % 9,5 % 2 TOYOTA 3.520 10,4 % 89,0 % 3 RENAULT 3.175 9,4 % 6,3 % 4 CHEVROLET 2.598 7,7 % 15,9 % 5 TESLA 2.435 7,2 % - 6 MAZDA 1.999 5,9 % 3,4 % 7 NISSAN 1.879 5,6 % 44,8 % 8 SUZUKI 1.841 5,4 % 12,3 % 9 HYUNDAI 1.733 5,1 % 45,3 % 10 VOLKSWAGEN 1.347 4,0 % 23,4 %

Si se tiene en cuenta el año en general, KIA, Toyota y Renault, Chevrolet y Mazda se han mantenido como las marcas que más unidades han vendido en el país. En conjunto, las cinco han realizado la matriculación de 114.558 vehículos, representando una participación del 46,3% del total matriculado.

La sexta marca que más carros ha vendido en Colombia ha sido Tesla, esto gracias a su unidad Model Y, la cual se ha convertido en el vehículo más matriculado, con más de 14.000 referencias registradas hasta la fecha.