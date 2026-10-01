Los carros más matriculados en Colombia: cuánto cuestan y qué ofrece la versión de entrada

La venta de vehículos nuevos ha tenido un alto crecimiento en el sector automotor durante lo transcurrido del 2026, manteniendo una sólida dinámica de crecimiento y transformación.

Por primera vez, híbridos y eléctricos dominaron las ventas de carros en Colombia: estos fueron los que más se destacaron

Los más recientes reportes por parte de la ANDI y Fenalco indican que hasta el mes de septiembre se han matriculado un total de 247.212 vehículos nuevos en el país, registrando un crecimiento acumulado del 41,2 % frente al mismo periodo del 2025.

El mayor registro mensual hasta la fecha se alcanzó en septiembre, con la matriculación de 33.835 vehículos nuevos, siendo la cifra más alta en el país desde 2014.

Múltiples modelos han sido del interés de usuarios durante este tramo, buscando la variedad de tecnologías y beneficios que se acoplen a sus necesidades. Dentro del mercado, algunos han destacado más, consiguiendo los más altos números en el sector.

Los carros más matriculados en Colombia durante el 2026

Tesla Model Y

Tesla Model Y Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

El Tesla Model Y es una SUV que se ha destacado en el mercado colombiano como el carro más vendido hasta la fecha, con 14.381 unidades registradas.

Este automóvil ofrece una aceleración desde 0 hasta 100 km/h en 5,9 segundos, además de una velocidad máxima de 201 km/h.

Cuenta con un motor eléctrico trasero con 299 hp. El Tesla Model Y presenta dos versiones en el país: la Rear-Wheel Drive y la All-Wheel Drive, las cuales ofrecen un precio de $119.990.000 y $144.990, respectivamente.

Renault Duster

La camioneta Renault Duster es uno de los vehículos usados más apetecidos por los colombianos. Foto: Foto: Renault

La Renault Duster es una SUV compacta, la cual se ha mantenido vigente en el mercado colombiano. Hasta el mes de septiembre, el modelo ha registrado 9.027 unidades, teniendo una participación del 3,7 %.

El carro cuenta con opciones de tracción 4x2 y 4x4 inteligente, así como de motorizaciones tradicionales a gasolina y alternativas híbridas. Dentro de las versiones más recientes de este modelo se han incorporado una serie de seis airbags y asistencias de conducción avanzadas.

Su valor parte desde $85.990.000 en la versión de entrada Zen 1.6 MT, para luego pasar por otras opciones como la Intens/Intense 1.6 MT, que ofrecen un precio a partir de los $90.990.000, o la Iconic 1.3T 4x4 MT por $109.190.000.

Kia K3

KIA K3 Foto: KIA / API

El Kia K3 es un sedán que cuenta con un motor de 1.6 litros y entrega 121 caballos de fuerza y 151 Nm de torque. Está disponible en el país con transmisión mecánica o automática de 6 velocidades.

Ofrece un sistema antibloqueo ABS con distribución electrónica de frenado EBD, un control electrónico de estabilidad (ESC), control de tracción (TCS) y asistente de arranque en pendientes (HAC).

Este vehículo cuenta con 4 versiones en el mercado, que van desde los $72.990.000 hasta los $93.990.000.

Mazda Cx-30

Mazda CX-30. Foto: Revista Semana

El Mazda CX-30 es una SUV crossover compacta que sobresale por su diseño elegante, manejo refinado y completo nivel de seguridad. Hasta lo transcurrido del 2026 han matriculado 6.950 unidades.

Cuenta con 7 airbags de serie, discos ventilados adelante y sólidos atrás con sistema ABS, EBD y asistencia de frenado. La oferta del carro inicia desde los $108,150,000.