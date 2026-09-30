Culminaron las obras de túnel falso en Antioquia, ¿cómo cambiará viajar desde Medellín?

La concesionaria Covipacífico anunció la culminación de las obras del túnel falso en el sector El Líbano, municipio de Titiribí, en Antioquia. Este conector es clave para los viajeros y transportadores que se dirigen desde Medellín hacia Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

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La entrega de esta infraestructura se da tras 14 meses de ejecución y se consolida con una construcción clave para garantizar la continuidad de la doble calzada en el proyecto Autopista Conexión Pacífico 1, uno de los proyectos 4G más importantes del país.

Túnel falso en el sector El Líbano, municipio de Titiribí. Foto: Covipacífico - API

“Este tramo conecta los intercambiadores de Camilo C y Titiribí y contribuye a la integración del Valle de Aburrá con el suroeste antioqueño y regiones del suroccidente del país”, explicó la concesionaria.

El cambio en la movilidad desde Medellín

Con el nuevo túnel, se calcula una reducción en el tiempo de viaje entre Medellín y ciudades como Manizales o Pereira de hasta dos horas.

Cuando se culmine este sistema de concesiones Pacífico 1, 2 y 3, se estima la disminución del tiempo de recorrido para camiones de carga pesada desde Medellín hacia el Puerto de Buenaventura de 15 horas a cerca de 10 horas.

Ingenieros trabajando en la Autopista Conexión Pacífico 1. Foto: Covipacífico - API

Se eliminan los pasos restringidos y los esquemas de alternación vehicular (pare y siga) que se generaban durante las fases de obra o ante alertas invernales.

Esto reduce sustancialmente los tiempos de viaje entre Medellín y los municipios turísticos y productivos del Suroeste: Jericó, Jardín, Venecia, Amagá, Ciudad Bolívar.

La concesionaria reveló que durante estos 14 meses tuvieron algunos retos geotécnicos, aunque no significaron una afectación en la movilidad para los transeúntes.

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Se presentaron algunos comportamientos anómalos de las laderas registrados en la zona durante el año 2025, caracterizada por una geología compleja y alta susceptibilidad a desplazamientos por lluvias.

“Nuestro principal objetivo fue proteger a los usuarios y garantizar la movilidad durante todo el proceso constructivo, mientras implementábamos una solución técnica acorde con las condiciones identificadas en esta zona”, dijo Mauricio Millán, gerente general de Covipacífico.

¿Qué significa que este sea un túnel falso? Características y especificaciones de la obra

Un túnel falso es una estructura abovedada o en cajón que se construye a cielo abierto sobre la calzada existente para luego ser cubierta con tierra, material rocoso o elementos de contención.

Así se vio el túnel falso construido en el sector El Líbano, municipio de Titiribí. Foto: Covipacífico - API

Esto exigió rediseños de ingeniería en tiempo récord y el despliegue de sistemas de perforación de gran profundidad y, para no afectar la movilidad, la implementación de un paso provisional.

La solución implementada por Covipacífico en El Líbano incluyó la ampliación del túnel falso en 51 metros adicionales, respaldada por dimensiones técnicas de gran escala que garantizan la estabilidad del corredor: