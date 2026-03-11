Pacífico 1: ¿Cuándo terminan las obras del corredor 4G en Antioquia?

La Autopista Conexión Pacífico 1 es una de las obras clave para mejorar la movilidad entre el Valle de Aburrá, el suroeste de Antioquia y los corredores que conectan con el puerto de Buenaventura.

Esta infraestructura es considerada estratégica porque permite reducir tiempos de viaje y facilitar el transporte de mercancías desde los centros productivos hacia los puertos del Pacífico.

La única vía 4G sin finalizar en Antioquia está embolatada y se ha convertido en un dolor de cabeza; alcaldes le reclaman al Gobierno

La concesionaria Covipacífico informó que continúan los avances en las obras y ajustes operativos del corredor Pacífico 1, un megaproyecto que contempla 50,2 kilómetros de intervención vial en Antioquia.

El proyecto incluye la construcción de 57 puentes y dos túneles dobles de alta complejidad, entre ellos el túnel de Amagá, de 3,6 kilómetros, y el túnel de Sinifaná, de aproximadamente 1,4 kilómetros.

El proyecto Pacífico 1 contará con dos túneles dobles. Foto: Covipacífico

Estas estructuras hacen parte de una autopista diseñada para mejorar la conexión entre Medellín y el suroccidente del país, permitiendo un transporte más eficiente tanto para pasajeros como para carga.

Según la concesionaria, el corredor incluye obras complementarias de ingeniería que buscan enfrentar las condiciones geográficas de la zona, caracterizada por su terreno montañoso.

El proyecto Pacífico 1 contempla 32,2 kilómetros de vía nueva en doble calzada, además del mantenimiento de 18 kilómetros de carretera existente, lo que completa el corredor concesionado.

Estas intervenciones forman parte de la red vial que conecta diferentes municipios del suroeste antioqueño, entre ellos Amagá, Titiribí, Venecia y Caldas.

Las autoridades y la concesionaria han señalado que el corredor se desarrolla por unidades funcionales, lo que significa que algunos tramos pueden entrar en operación mientras continúan trabajos en otros sectores.

De hecho, algunos segmentos ya han sido habilitados en años recientes, permitiendo avances progresivos en la conectividad regional.

Este corredor vial es considerado uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y complejos. Foto: Covipacífico

Según la información divulgada por la concesión, actualmente se adelantan ajustes operativos y trabajos en sectores específicos de la vía, con el objetivo de completar la infraestructura necesaria para el funcionamiento integral del corredor.

Estos trabajos incluyen intervenciones en puntos críticos del trazado y actividades técnicas relacionadas con la estabilización del terreno y la adecuación de la vía.

Uno de los objetivos principales del proyecto es reducir tiempos de desplazamiento en el suroeste de Antioquia, además de facilitar la conexión entre Medellín y otras regiones del país.

Con la infraestructura en operación, se espera que los trayectos entre algunos sectores del corredor puedan disminuir significativamente, lo que beneficiaría tanto a usuarios particulares como al transporte de carga.