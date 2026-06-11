Filtran video de Shakira después de su presentación en el Mundial 2026; dio de qué hablar

Shakira se convirtió en tendencia en redes sociales tras su esperada presentación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, donde interpretó su canción Dai Dai y deslumbró junto a un numeroso grupo de bailarines, dando la bienvenida a una edición del torneo que contará con 104 partidos.

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Después de su exitosa presentación, la colombiana fue captada por algunos de los asistentes al estadio visiblemente emocionada tras bajar del escenario. Incluso, aprovechó para bailar al ritmo de la música de fondo junto a un integrante de su equipo de trabajo.

Como era de esperarse, sus seguidores se pronunciaron a través de la sección de comentarios, donde destacaron su sencillez y naturalidad.

“Es que ese merenguito no lo puedes dejar pasar”; “Shakira es la mejor de todas”; “Me representa, jajaja, yo soy igualita”; “Es ella”; “Divina, me encanta”; “Hermosa”; “Esa es mi barranquillera, con sabor siempre”; “Ella es la más latina de todas, amamos” y “La más increíble” son algunas de las palabras que se leen.

¿Cómo fue la presentación de Shakira en el Mundial 2026?

La música fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia inaugural, que contó con la participación de Shakira, considerada una de las figuras latinas más influyentes y reconocidas a nivel mundial.

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La artista barranquillera se encargó de poner ritmo al inicio del torneo con una actuación especial en la que interpretó Dai Dai junto al cantante Burna Boy. La canción, elegida como el tema oficial del Mundial 2026, fue creada especialmente para acompañar esta edición de la competencia futbolística.

Su presencia en el escenario despertó gran interés entre sus seguidores y los aficionados al deporte, quienes estaban atentos a cada detalle de una de las presentaciones más esperadas de la jornada.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

La presentación de Shakira formó parte del espectáculo preparado para dar inicio al Mundial 2026, una ceremonia que contó con la participación de varios artistas y que marcó el comienzo de un torneo que concentrará la atención de millones de aficionados durante las próximas semanas.

La cantante colombiana, que a lo largo de su carrera ha estado ligada a importantes eventos del fútbol mundial, volvió a destacar en uno de los escenarios más importantes del deporte, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas de la jornada inaugural.