Real Madrid trunca los planes del PSG y va por una de las revelaciones del Mundial 2026

El Real Madrid se encuentra en la fase final de las gestiones para incorporar a su plantilla al extremo derecho marfileño Yan Diomande. El futbolista milita en la actualidad en el RB Leipzig de la Bundesliga y completó cuatro compromisos con la selección de Costa de Marfil durante el Mundial de 2026.

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En el certamen de selecciones, el atacante registró una asistencia de gol y actuó en los enfrentamientos disputados ante Ecuador, Alemania, Curazao y Noruega. El valor de mercado del jugador se sitúa en 90 millones de euros, según las mediciones y estimaciones del portal especializado Transfermarkt.

El rendimiento del extremo en las competencias europeas generó el interés de varios clubes del continente para el mercado de pases. Junto al Real Madrid, el París Saint-Germain (PSG) mantuvo conversaciones formales para conseguir el traspaso del deportista durante la presente ventana de transferencias.

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Posición del PSG frente a los costos del traspaso

A pesar del acercamiento de las semanas previas, la institución de la capital francesa decidió interrumpir el diálogo con los representantes del jugador. El club francés informó a través de un comunicado oficial difundido por Marca que retiró “el interés y pusimos fin a las negociaciones relativas a Yan Diomande porque la cantidad solicitada y las exigencias salariales resultaban desproporcionadas”.

La directiva del equipo parisino ratificó su postura de mantener los topes salariales dentro de la planificación de la plantilla para la temporada.

“El club no renunciará a sus principios de gestión financiera ni se dejará arrastrar por dinámicas inflacionistas de los intermediarios”, concluyó el comunicado.

Yan Diomande, extremo del RB Leipzig. Foto: Getty Images

De acuerdo con un reporte difundido por el Diario Marca, los agentes del futbolista mantenían discusiones avanzadas con la dirigencia del equipo francés. Sin embargo, las condiciones económicas expuestas por el entorno del deportista detuvieron las conversaciones de manera definitiva durante las últimas horas.

La propuesta del conjunto español en la operación

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Foto: Getty Images

En medio del retiro del conjunto de París, la dirigencia del equipo madridista presentó una oferta económica para cerrar la contratación del atacante. La propuesta presentada por el Real Madrid supera los 100 millones de euros para asegurar el traspaso del jugador desde el balompié alemán.

La cifra presentada modificó la orientación de las gestiones, posicionando al equipo de la capital española como la única opción en la mesa. El desistimiento del club francés facilita la llegada del extremo a la plantilla dirigida por Florentino Pérez, a la espera de la firma definitiva de los contratos.