Destapan supuesto amaño de partidos en el Mundial 2026: hasta 7 encuentros en “alerta amarilla”

El Grupo de Copenhague, red experta en integridad deportiva vinculada al Consejo de Europa, detectó siete alertas de nivel amarillo por posibles anomalías en las apuestas durante el Mundial de 2026. El reporte de la entidad internacional expuso discrepancias con la postura de la Fifa, organismo que afirmó no haber hallado indicios de manipulación en los 104 partidos disputados.

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El informe, publicado inicialmente por el medio periodístico The Athletic, detalló incidentes específicos vinculados a volúmenes atípicos de dinero en las plataformas de pronósticos. Las revisiones del Grupo de Copenhague se centraron en decisiones de los árbitros y en patrones de apuestas en vivo registrados durante el desarrollo de la competencia.

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Entre los encuentros bajo observación figuró el compromiso entre España y Cabo Verde, que finalizó con empate sin goles. En ese partido se registraron movimientos por más de 4,5 millones de dólares en portales como Polymarket, donde los montos se enfocaron en la posibilidad de que el equipo español no obtuviera la victoria.

Casos específicos y revisión de decisiones en la cancha

Asimismo, el documento incluyó el caso del jugador estadounidense Folarin Balogun antes del compromiso frente a Bélgica. Las plataformas habilitaron mercados de apuestas sobre su presencia en el juego tras ser expulsado, suspensión que fue anulada días después por las autoridades disciplinarias, permitiendo la participación del deportista.

Según se aclaró, Donald Trump habría llamado a Gianni Infantino para quitar la tarjeta roja a Folarin Balogun. Foto: Getty Images / AP

En el partido inaugural entre México y Sudáfrica, los analistas identificaron variaciones en las cuotas en tiempo real. El flujo de dinero coincidió con el momento exacto en que el árbitro mostró la tarjeta roja al jugador sudafricano Themba Zwane, hecho que alteró las previsiones de los portales de apuestas.

Por otro lado, el encuentro entre España y Arabia Saudita presentó registros atípicos en los sistemas de monitoreo. Las variaciones en las plataformas coincidieron con una revisión del videoarbitraje que tardó más de tres minutos para anular una anotación del delantero Ferran Torres.

Definición de las alertas y postura de los entes rectores

Frente a los datos publicados, los voceros del organismo europeo explicaron el alcance de las calificaciones emitidas. “Una alerta amarilla señala la presencia de comportamientos atípicos en las cuotas del mercado, pero no constituye una prueba legal de un delito consumado”, aclaró la entidad acusadora.

Uno de los encuentros que generó alerta fue entre la selección de España y Arabia Saudita. Foto: AFP

Por su parte, el órgano rector del balompié internacional ratificó la validez de los resultados del torneo tras los controles aplicados en cada jornada. La Fifa afirmó que “el certamen se desarrolló bajo parámetros de limpieza e integridad en la totalidad de los compromisos disputados”.

El volumen global de dinero movilizado durante la competencia alcanzó estimaciones de 240.000 millones de dólares en las diferentes plataformas. Las cifras registradas mantienen el debate entre las instituciones sobre los mecanismos de control aplicados a las apuestas en eventos deportivos de alta escala.