Los dos nuevos fichajes de Atlético Nacional: llegaron a un acuerdo y vienen del exterior

Atlético Nacional está a punto de anunciar dos nuevos fichajes para la Liga BetPlay 2026-II. Hasta ahora solo se había confirmado la llegada de Franco Armani, además del regreso de Yeicar Perlaza y Kevin Parra.

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Durante la semana se fueron descubriendo algunos nombres que estaban en el tintero y dos de ellos están listos para aterrizar en el Atanasio Girardot.

El defensor Andrés Felipe Reyes y el mediocampista argentino Elías Cabrera se sumarán a la nómina dirigida por Lucas González. De acuerdo al periodista Mauricio Agudelo, solo faltan detalles para el anuncio oficial del conjunto verdolaga.

“Esta semana Atlético Nacional presentará sus nuevos refuerzos: Andrés Reyes y Elías Cabrera”, informó a través de su cuenta de X.

Agudelo añadió que el fichaje de Santiago Moreno no se dará como estaba previsto. “Ya se encaminaron negociaciones con otro extremo”, apuntó.

¿Quién es Andrés Felipe Reyes?

Andrés Felipe Reyes, surgido en la cantera de Atlético Nacional, es un defensor central de 26 años que lleva varios años jugando en la MLS de Estados Unidos.

Su pase pertenece al San Diego FC, donde no ha tenido minutos esta temporada.

Además de vestir la camiseta de Nacional y hacer parte del proceso de divisiones menores en la Selección Colombia, Reyes también vistió la camiseta de Inter Miami y New York Red Bulls.

¿Quién es Elías Cabrera?

Elías Cabrera, jugador argentino de 23 años, es el otro refuerzo que llegará a Atlético Nacional en los próximos días. El mediocampista, que juega para Tigre, marcó gol esta semana en el partido por los playoffs de la Copa Sudamericana ante el Club Nacional de Uruguay.

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Cabrera pertenece a Vélez Sarsfield y se encuentra a préstamo hasta diciembre de este año. Su posición natural es como volante y esta temporada ha disputado 18 partidos por todas las competencias, incluida la fase de grupos de la Sudamericana.

Según Transfermarkt, su valor en el mercado es de 1.8 millones de euros.

Atlético Nacional tiene tiempo de sobra para enfocarse en los refuerzos, pues su partido frente a Boyacá Chicó por la fecha 1 de la Liga BetPlay fue aplazado y está enfocado en el partido de vuelta por la Copa BetPlay ante Tigres FC.

Lucas González ha intensificado los trabajos en la sede de entrenamiento, buscando impregnar ese sistema de juego vistoso que lo ha caracterizado en su paso por clubes como Águilas Doradas o Deportes Tolima.

Los verdolagas son candidatos a pelear por el título en este semestre, luego de mantener casi toda la nómina y añadir piezas claves que podrían elevar el nivel competitivo.