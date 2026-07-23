Oficial: Atlético Nacional vuelve a El Campín de Bogotá; fecha, horario y precios de boletería

Atlético Nacional sigue en la defensa del título en Copa Betplay y en la fase 1B tendrá que disputar un partido en la ciudad de Bogotá. Luego de no estar en los grupos por su participación en los playoffs de la Liga, al club verdolaga le llegó la hora de responder en el segundo torneo del fútbol colombiano que da cupo a la ronda preliminar de la Sudamericana 2027.

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El equipo verde domina de principio a fin esta competencia del fútbol colombiano, pues es el máximo ganador con una espectacular racha de ocho finales jugadas y ocho títulos. Sigue invicto y ahora no descarta su novena corona para aumentar su envidiable palmarés en Colombia.

El rival en esta instancia es Tigres, un club de la segunda división que en la previa no contaba con mucho favoritismo ante Atlético Nacional. Por el contrario, el equipo de Lucas González se llena de presión para pasar de ronda. El partido de ida se disputó en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín y la vuelta se hará en El Campín de Bogotá.

Cabe recordar que Atlético Nacional no pudo jugar en el Atanasio debido a una sanción por parte de la Dimayor en el máximo escenario de Medellín. Además, tendrá que jugar a puerta cerrada por tres fechas en esta competición. Todo esto por desmanes en la final de la Copa Betplay 2025 ante el DIM. En la vuelta, Tigres será local en El Campín, donde se espera gran aforo de la hinchada verdolaga.

Lucas González en Nacional. Foto: Oficial Atlético Nacional

El primer tiempo en el Cincuentenario fue más que suficiente para que el Rey de Copas sacara la ventaja necesaria y quedara con un 2-0 en ventaja. Tigres intentará remontar este marcador en contra en El Campín, donde tendrá el público a su favor, pero espera contar con una millonaria taquilla gracias a la hinchada visitante.

Atlético Nacional vuelve a El Campín

Bien se sabe que Atlético Nacional es uno de los equipos con más hinchas en la capital del país y en Bogotá sus fanáticos siempre esperan estas fechas para citarse en El Campín y alentar. Ante Tigres parece ser la oportunidad, apenas comenzando la temporada en el FPC.

El partido de vuelta por la fase 1B de la Copa Betplay se jugará el próximo 28 de julio a partir de las 8:30 p.m. en el ‘Coloso de la 57′. La boletería oscila entre los 50 mil hasta los 110 mil pesos colombianos.