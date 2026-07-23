Millonarios anunció su esperado refuerzo del semestre: llegó de liga extranjera y firmó por dos años

Stiven Barreiro, defensor central de 32 años, es nuevo refuerzo de Millonarios. Este jueves, 23 de julio de 2026, el cuadro embajador lo anunció por medio de sus canales oficiales, siendo una llegada bastante esperada en las últimas horas.

¡Stiven Barreiro, bienvenido al Embajador! 🛡️💪Ⓜ️



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Barreiro se venía desempeñando en Club León, donde hizo historia y se volvió referente desde enero de 2020 hasta junio de este 2026. Allí, en el cuadro esmeralda, Stiven compartió camerino con James Rodríguez en 2025.

Por su trayectoria en el fútbol mexicano, y sus desempeños en el terreno de juego, Barreiro es uno de los fichajes más sonoros de este semestre en la Liga BetPlay 2026-ll.

Millonarios sobre Stiven Barreiro: “Liderazgo y solidez defensiva”

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Jaine Stiven Barreiro se convirtió en nuevo jugador del equipo. El defensor central firmó su contrato por dos años”, reseña el cuadro embajador en su web oficial.

Y añaden: “A lo largo de su trayectoria conquistó la Liga MX, la Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf, consolidando una destacada carrera en el fútbol internacional”.

Luego, dejan claras sus características como jugador: “El defensor se caracteriza por su experiencia, liderazgo y solidez defensiva, cualidades que respaldan una trayectoria de más de una década en el fútbol profesional”.

Stiven Barreiro cuando jugaba en Club León. Foto: Getty Images

Además de Club León, Barreiro también vistió los colores de Pachuca y Atlas en el fútbol de México. En Colombia ha tenido desempeños en el Deportes Quindío e Independiente Santa Fe.

¿Cuáles son todos los refuerzos de Millonarios para este segundo semestre de 2026?

Stiven Barreiro alarga a siete la lista de refuerzos de Millonarios para esta Liga BetPlay 2026-ll. Además del defensor central, los otros son: Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Javier Burrai, James Aguirre, Andrey Estupiñán y Jhomier Guerrero.

En cuanto a salidas, el embajador ya no cuenta con los servicios de: Beckham Castro,Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Hurtado, Nicolás Giraldo, Guillermo De Amores, Radamel Falcao García y Édgar Elizalde.

El periodista Guillermo Arango, cercano a la información de Millonarios, contó en su canal de YouTube que el embajador le estaría buscando salida a otros tres futbolistas: Brayan Campaz, Dewar Victoria y Carlos Sarabia.

⚡💙 Velocidad, entrega y talento. ¡Bienvenido al Embajador Jhomier Guerrero! Ⓜ️



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Así las cosas, acabó siendo un movido mercado de fichajes en el cuadro capitalino. Era algo que se divisaba desde el final del primer semestre, donde Millonarios quedó prematuramente eliminado de la Liga BetPlay en el todos contra todos, y salió en fase de grupos de Copa Sudamericana.