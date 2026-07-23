Despido en Millonarios de ‘intocable’ que hinchas no pasaban; iría a otro club: “Por fin”

Millonarios estaría próximo a darle una alegría a buena parte de su afición. Se trata del despido de Ricardo ‘Gato’ Pérez, quien cumple funciones administrativas desde hace años y no satisface su desempeño a los hinchas.

En muchas ocasiones ha estado involucrado en los fichajes fallidos de los últimos semestres, lo que ha derivado en fracasos deportivos para el elenco capitalino. Varios nombres que Pérez eligió pasaron sin pena ni gloria por el embajador.

Están demorados. Celebraré casi como ganar un título cuando saquen al malparido de Ricardo gato Perez. Que cáncer que es ese tipo dentro del club. No sé entiende porque sigue ahí. pic.twitter.com/jbINIllfuT — Héctor López Acero (@hectorloace) July 22, 2026

De acuerdo a la información suministrada por Guillermo Arango en la FM: “El amigo de los contratos largos está chilinguiando… no digo más”, haciendo referencia a la salida casi sentenciada del citado.

Por esta información se dieron comentarios en la mesa de trabajo y llegaron a celebrarlo, agregando: “Por fin”.

Todo lo relacionado con el tema en cuestión es extraoficial, no obstante, ya han surgido versiones donde se llega a aseverar que ya no hace parte de Millonarios, y que su carrera seguirá en otra escuadra nacional.

Ricardo 'Gato' Pérez, cerca de su salida de Millonarios Foto: Colprensa

En caso tal de que sea verídico el rumor, al ‘Gato’ se le acabaría una larga estancia en el elenco bogotano donde había cumplido funciones de director deportivo y delegado de campo, sin resultados favorables a su favor.

Purga en todos los frentes

Antes del inicio del segundo semestre, el equipo capitalino emprendió una profunda reestructuración de su plantilla tras los resultados adversos obtenidos en la primera parte del año, marcada por las eliminaciones prematuras en la Liga y la Copa Sudamericana.

Con el paso de las semanas, la dirigencia comenzó a mover el mercado de fichajes y, a pocos días del debut en la Liga colombiana, ya oficializó la incorporación de seis refuerzos.

Parte del plantel de de Millonarios que fue presentado para el 2026-II Foto: @MillosFCoficial

Al mismo tiempo, siete futbolistas dejaron la institución luego de no cumplir con las expectativas generadas al momento de su llegada.

Altas: Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Javier Burrai, James Aguirre, Andrey Estupiñán y Jhomier Guerrero.

Bajas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Hurtado, Nicolás Giraldo, Guillermo De Amores y Édgar Elizalde.

Sin embargo, el mercado para el conjunto bogotano aún no está cerrado. Tras la llegada de Stiven Barreiro, no se descarta la incorporación de otro jugador para fortalecer la plantilla.

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Asimismo, la dirigencia mantiene abierta la posibilidad de concretar nuevas salidas, ya que al menos tres futbolistas figuran entre los candidatos para cambiar de equipo, ya sea mediante un préstamo o una transferencia definitiva.

En lo que tiene que ver con altos mandos, el único movimiento que se produciría es el de Ricardo Pérez. Decisión que podría ser oficializada a días nada más del estreno en Liga BetPlay, programado para este sábado (25 de julio).

Según la programación suministrada por Dimayor, a los bogotanos les corresponde recibir a Atlético Bucaramanga en El Campín desde las 6:10 pm. En dicho juego, los aficionados esperan que el equipo muestre una mejor cara de la que dio en amistosos de pretemporada.

Contra Universitario de Perú perdió por 0-2, y ante Colo-Colo de Chile, que lo visitó en Bogotá el fin de semana anterior, también cayó por la mínima diferencia (0-1).