Video | Así fue el monumental ataque de Richard Carapaz: ganó la etapa 18 del Tour de Francia

Richard Carapaz (EF Education) se quedó con la etapa 18 del Tour de Francia 2026. El ecuatoriano se metió a la fuga desde muy temprano y lanzó el ataque definitivo cuando quedaban solo 3.5 kilómetros para coronar la meta en Orcières-Merlette.

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La primera parte de montaña le sentó bien a Egan Bernal (Netcompany Ineos), que volvió a ser protagonista como el día anterior y estuvo implicado en el ataque contra los favoritos.

Aunque al corredor zipaquireño no le alcanzó para meterse en la discusión por la victoria, todavía le quedan opciones por delante y avisó públicamente que lo seguirá intentando hasta el final en París.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany Ineos. Foto: Getty Images

Ecuador celebra en el Tour de Francia 2026

La etapa 18 constaba de 185 kilómetros de recorrido y cinco puertos de montaña, el último de ellos ubicado en línea de meta. Carapaz peleó junto al francés Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quickstep) por la camiseta de los puntos rojos y se encontró en el camino con la posibilidad de ganar etapa.

Faltando 3.5 kilómetros para la línea de meta, el ecuatoriano se paró en pedales y salió como un cohete entre el grupo de escapados. Nadie le pudo responder, ni siquiera Paret-Peintre, que llegó cuarto a 1 minuto y 14 segundos.

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El podio de la etapa quedó en manos de Mauro Schmid (Jayco AlUla) y Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), muy lejos de siquiera asustar a Carapaz.

Ecuador celebra su primera victoria en esta edición del Tour de Francia y lo hace en los pedales de su máxima figura, Richard Carapaz, que de pasó descontó tiempo en la clasificación general.

“Ha sido un día especial. Volver a ganar en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho. Al final esta es una etapa muy bonita que se la dedico a mi familia. Eso es lo más grato para mí, saber que el trabajo que hago ha sido recompensado con esto”, declaró el ciclista del Education First.

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Posiciones de la etapa 18 - Tour de Francia 2026

1. Richard Carapaz (EF Education) - 4:26:21

2. Mauro Schmid (Jayco AlUla), a 45″

3. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 45″

4. Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quickstep), a 1′14″

5. Tobias Halland Johannesen (Uno-X Mobility), a 1′57″

6. Raúl García Pierna (Movistar Team), a 2′12″

7. Pablo Castrillo (Movistar Team), a 4′30″

8. Lenny Martinez (Bahrain Victorious), a 4′35″

9. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4′35″

10. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 4′35″.

Tour de Francia 2026 — Etapa 18

Clasificación general - Tour de Francia

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 64:35:13

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4′32″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 6′51″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 7′11″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 9′22″

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 10′14″

7. Lenny Martinez (Bahrain Victorious), a 12′50″

8. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 12′58″

9. Jordan Jegat (TotalEnergies), a 14′04″

10. Richard Carapaz (EF Education), a 21′00″.