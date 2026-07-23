Petro respalda aumento del IVA del 19% a vehículos híbridos: “No generan mitigación de la crisis climática”

El Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro radicó en los últimos días su propuesta de reforma tributaria en el país, con el objetivo de recaudar para el 2027 21,9 billones de pesos.

Carros híbridos, en la mira de la nueva reforma tributaria: subiría el IVA del 5% al 19%

En las medidas propuestas está el incrementar el IVA del 5% al 19% a conciertos, eventos deportivos, además de a elementos de transporte como son los vehículos híbridos.

De acuerdo con el Proyecto de Ley, se busca que este medio de movilidad sostenible tenga la misma tarifa general del IVA, quitándole el beneficio que lo diferenciaba de otros vehículos que transitan por el país.

El presidente Gustavo Petro ha respaldado la decisión que plantea el Gobierno saliente, asegurando que se busca que en el país existan cada vez más vehículos con tecnologías sostenibles y que no generen emisiones contaminantes.

La iniciativa busca equiparar la tarifa del IVA de los vehículos híbridos con la de los demás automotores comercializados en el país. Foto: Getty Images

El mandatario compartió su criterio luego de que figuras políticas no estuvieran de acuerdo con el aumento del IVA en varios sectores de la nación, entre ellos los carros híbridos.

Una de ellas fue la exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien cuestionó la propuesta del Gobierno de Petro sobre incrementar la tarifa del IVA para híbridos, teniendo en cuenta la búsqueda que ha tenido el mandatario para llevar al país a automotores más sostenibles.

“Petro radica su última cuenta de cobro, una reforma tributaria con IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos y vehículos híbridos. El mismo izquierdópata que presume de transición energética ahora grava los carros híbridos”, comentó Cabal en su cuenta de X.

Petro respondió estos comentarios afirmando que la tarifa va dirigida a vehículos que aparentan ser híbridos y realmente no ayudan al calentamiento global.

“Los impuestos van sobre híbridos falsos que no generan mitigación de la crisis climática y lo dañan. Queremos vehículos cien por ciento eléctricos para que Colombia no sea un desierto, bajen los gastos en salud por enfermedades respiratorias de niños y viejos y para que crezca aún más su producción, trabajo y exportaciones. Entérese, Cabal, las exportaciones de vehículos eléctricos de Colombia crecieron 170% en mi gobierno y pueden crecer más”.

La relación del Gobierno Petro con los vehículos de energía sostenible

El presidente Gustavo Petro ha estado enmarcado con una serie de polémicas tras su discurso en el sur de Bogotá el pasado 20 de julio de 2026.

Allí, frente a miles de ciudadanos que estuvieron presentes para el desfile militar y policial del Día de la Independencia, el mandatario afirmó que durante el desarrollo de su gobierno, Colombia ya era productor y exportador de carros eléctricos.

El presidente, Gustavo Petro, el 20 de julio de 2026, en Bogotá. A su lado, Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, y Daniel Quintero, superintendente de Salud Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Esto derivó en que gremios del sector negaran las afirmaciones dichas por el presidente saliente, indicando que la nación aún no se encuentra en ese nivel de estatus en el sector automotor mundial.

“Colombia no es un exportador de carros eléctricos, es un gran importador de los mismos. Ojalá se hubieran creado las condiciones para que Colombia fuera el destino de instalaciones, como las que se han llevado a cabo en México, de vehículos eléctricos, que producen cantidades inmensas”, comentó Mac Master, presidente de la ANDI.

Otro en pronunciarse al respecto fue el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien afirma que los comentarios del presidente Petro hacia los carros eléctricos están muy lejos de la realidad.

“Colombia no produce ni exporta carros eléctricos, presidente. Tampoco existe la Paz Total, ni siquiera la parcial. No hay puentes que unan Buenaventura con Barranquilla. No hay un aeropuerto internacional en la Alta Guajira. Lo que sí hay es desorden, inflación, informalidad, corrupción, inseguridad y violencia”, mencionó.