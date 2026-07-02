¿Despega el sector automotor en Colombia? Las claves de su mejora en el segundo semestre

Tras finalizar el primer semestre del año 2026, se conoció el panorama en la venta de carros en el país, conllevado a registros que han traído números favorables al sector.

Los carros más vendidos en Colombia durante junio de 2026: estas son las marcas más apetecidas

De acuerdo al último informe compartido por Fenalco y la ANDI, entre los meses de enero a junio de 2026, se matricularon un total de 157.620 vehículos nuevos, generando un crecimiento del 50,1 % ante lo visto durante el mismo periodo del año pasado.

Refiriéndose explícitamente a los vehículos eléctricos e híbridos, estos también han tenido un impacto notable en la industria automotor colombiana.

Los registros indican que la matrícula de carros eléctricos creció en un 235,5 %, al tener 24.477 unidades nuevas en el país.

Mientras que para los vehículos híbridos, estos matricularon 44,605 unidades, un aumento del 74,6 %.

Esto significa que 4 de cada 10 vehículos que fueron matriculados durante el primer semestre del 2026 pertenecían a las tecnologías sostenibles, que cada vez tienen un mayor impacto en el país y son preferidas por los usuarios ante las unidades tradicionales.

Las expectativas de cara al segundo semestre del año 2026

Ante los grandes números que dejó el primer semestre, los gremios del sector automotor ponen ahora sus vistas a los meses restantes del año, afirmando que lo que se viene también tendrá buenos números, tal como se ha visto hasta el momento.

Para Karol Garcia, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, las próximas fechas restantes del 2026 serán determinantes para finalizar con un buen desempeño en el sector.

Gremios del sector prevén que la dinámica positiva se mantenga durante el segundo semestre. Foto: NurPhoto via Getty Images

Con esto, hay mayores probabilidades de inversión, empleo formal, renovación tecnológica y competitividad para Colombia.

Aclara la directora de la ANDI que para conseguir esto habrá mucha importancia en avanzar en la construcción de una agenda público-privada que esté fundamentada en reglas claras, fortalecimiento industrial, facilitación del comercio, incentivos adecuados y, finalmente, una transición energética de vehículos que sea sostenible a corto, mediano y largo plazo.

“El reto es que el crecimiento del mercado se traduzca en desarrollo productivo, generación de empleo y una movilidad más moderna, segura y sostenible para el país”, comentó Karol Garcia.

Asimismo, se pronunció el vicepresidente de Comercio Exterior y Representación Gremial de Fenalco, Eduardo Visbal, quien confirma que los registros presentados durante el primer semestre del 2026 muestran cómo las preferencias de los consumidores van hacia los vehículos más modernos y seguros.

“Para mantener esta dinámica, será fundamental seguir promoviendo políticas que fortalezcan la competitividad, la libre competencia y la certeza jurídica, e incentiven la renovación del parque automotor, permitiendo que el sector continúe aportando a una movilidad con mayores estándares de seguridad vial y sostenibilidad”, agregó.