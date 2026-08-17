Lluvia de elogios para Jorge Carrascal en Brasil: así fue su destacada actuación con Flamengo

La disputa por el primer lugar de la liga de fútbol de Brasil se intensificó tras la victoria del Flamengo y el tropiezo del Palmeiras. El conjunto carioca se ubicó a tres puntos del líder luego de ganar en condición de visitante por 5-1 ante el Mirassol en el estadio José Maria de Campos Maia.

Neymar, en medio de polémica tras el partido de Santos: “Para mí es un don nadie”

El equipo paulista atraviesa una racha adversa tras caer 3-2 frente al Fluminense en el estadio Maracaná. A pesar de haberse puesto en ventaja en dos oportunidades, el cuadro verde cedió los tres puntos en los minutos de adición con una anotación del delantero argentino Germán Cano.

Férrea defensa a James Rodríguez y Luis Díaz por lo hecho en Selección Colombia: figura abogó por ellos

Goleada rojinegra con destacado protagonismo colombiano

Un día después de la caída del líder, la escuadra dirigida por Leonardo Jardim no falló en su compromiso y superó con claridad al rival de turno. La figura de la jornada fue el mediocampista colombiano Jorge Carrascal, quien marcó un gol y participó de manera directa en cuatro anotaciones del equipo visitante.

🇨🇴🔝 El jugador del partido ante Mirassol. pic.twitter.com/QhTpnFzEPh — Flamengo (@Flamengo_es) August 17, 2026

Asimismo, el atacante Pedro convirtió dos tantos en el compromiso e igualó al colombiano Kevin Viveros como máximo artillero del campeonato nacional con 14 goles. Con este resultado, el cuadro de Río de Janeiro quedó a tres puntos de la cima con un partido pendiente en el calendario.

El entrenador llamó a la calma pese al rendimiento del equipo

Pese al abultado resultado en el marcador, el director técnico del conjunto carioca prefirió mantener la cautela respecto al momento futbolístico de sus dirigidos. El estratega afirmó ante los medios que “han conseguido mejorar dentro de lo que habían proyectado al tener al grupo reunido durante varias semanas”.

Jardim enfatizó sobre el equilibrio emocional que debe mantener el plantel en esta etapa del torneo y sostuvo que “hoy no son los mejores del mundo y hasta hace dos semanas no eran los peores, por lo que resulta clave saber gestionar los momentos”.

🇪🇨➡️🇨🇴 Asistencia de Plata y gol de Carrascal para marcar el primero ante Mirassol.pic.twitter.com/p6iCFmwbLK — Flamengo (@Flamengo_es) August 17, 2026

Respecto al desempeño del volante cafetero y la confianza brindada a la plantilla, la prensa local destacó su actuación en el campo. Sobre esto, el técnico Jardim declaró ante los periodistas que “tiene plena confianza en sus futbolistas y busca trabajar para que puedan rendir al máximo nivel dentro de la competencia”.

El estratega portugués agregó además que Carrascal es “un jugador importante para la estructura del equipo”, al igual que otros integrantes del plantel profesional y jóvenes promesas que vienen sumando minutos de juego.

Mensaje solidario hacia Colombia tras el compromiso

Finalizado el encuentro deportivo, el mediocampista de la Selección Colombia aprovechó los medios oficiales de la institución para referirse a la coyuntura de su país tras el reciente evento telúrico. El futbolista manifestó su acompañamiento a la distancia y envió un mensaje de apoyo para las familias afectadas por la emergencia.

PARTIDAZO de Jorge Carrascal y un mensaje especial para todo el pueblo de Colombia 🇨🇴🙏 pic.twitter.com/zYAbndMPAd — Flamengo (@Flamengo_es) August 17, 2026

El volante cafetero expresó sus palabras de aliento ante las cámaras de la institución deportiva y señaló que “le dan el apoyo de parte de todos los colombianos, pues cada quien está aportando su granito de arena”.

El deportista concluyó su intervención manifestando su deseo de que “Dios proteja al país en esta situación tan complicada y envió mucha fuerza para todos en Colombia”.