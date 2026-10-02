Elsa Noguera anunció el inicio de demoliciones para la Vía Alterna Interna a Buenaventura: “No vamos a acolitar”

Durante el congreso de Colfecar, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, informó sobre el inicio de las obras de demolición de las viviendas adquiridas para dar paso a la construcción de la doble calzada de la Vía Alterna Interna a Buenaventura, una obra estratégica que busca mejorar la movilidad de los vehículos de carga hacia el principal puerto de la región y dinamizar la economía del país.

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La funcionaria explicó que por este sector, principalmente a través del corredor Buga-Loboguerrero-Buenaventura, se mueve el 42 % del comercio internacional del país, cuyo tránsito se ha visto afectado por la presencia de habitantes.

“Ayer se iniciaron las obras de devolución de las viviendas que se compraron para iniciar la doble calzada de las vías alternas internas. No puede ser que por unas comunidades o por unas personas nosotros tengamos detenido el 42 % del comercio internacional. En la era de Abelardo de la Espriella no vamos a acolitar que unas cuantas personas se opongan a la construcción de una vía que es tan importante para toda Colombia”, comentó la ministra.

#Transporte | La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que ya comenzó la demolición de las viviendas adquiridas para dar paso a las obras de la vía alterna interna de Buenaventura, parte del corredor Buga–Loboguerrero–Buenaventura.@alissontorresh1… pic.twitter.com/yBztlBhZAn — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2026

Noguera comentó que esta obra, de 12 kilómetros, va a tener un patio de 20 hectáreas con capacidad para alrededor de 350 mulas, además de una zona de servicio, y que va a mejorar el acceso al puerto de Buenaventura. Se estima que la construcción de la doble calzada estará finalizada en un plazo de dos años.

La ministra de Transporte indicó que el proyecto para la Vía Alterna Interna a Buenaventura ya había pasado por la fase de contratación y financiación, pero que durante varios años había estado detenido debido a múltiples razones.

“Las obras que nos pedían ya están contratadas, ya están financiadas y, simplemente por problemas de trámites, de licencias, de permisos y de problemas con las comunidades, esas obras, a pesar de estar contratadas desde hace tantos años, no avanzan”, afirmó.

ELSA NOGUERA, MINISTRA DE TRANSPORTE. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Durante una entrevista con SEMANA, la ministra habló sobre varios de los planes que el Gobierno nacional busca implementar para el sector, entre ellos, atender la crisis de la logística del puerto de Buenaventura.

Para Noguera, lo primero que se debe hacer es garantizar una operación segura y permanente de la vía Buga-Buenaventura, en la que se atiendan los puntos críticos para prevenir que una emergencia bloquee de nuevo la principal conexión del país con el Pacífico.

“Mejoraremos la coordinación entre los puertos, las empresas y los transportadores para reducir las filas, agilizar el ingreso de los camiones y disminuir los tiempos de espera. Buenaventura debe funcionar como un solo sistema logístico, seguro y eficiente”, afirmó.