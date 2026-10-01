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Conductores, así queda el precio de la gasolina en cada ciudad tras el reversazo del Gobierno

Tras la orden del presidente Abelardo De La Espriella, los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía eliminaron el aumento en los combustibles.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

1 de octubre de 2026 a las 10:42 p. m.
Un vehículo siendo tanqueado.
Un vehículo siendo tanqueado. Foto: Getty Images

El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, revirtió el aumento de $46 que habían establecido el miércoles para el mes de octubre.

Esta medida, que fue tomada por orden del presidente, restableció los precios en las estaciones de servicio de Colombia, permitiendo que estos vuelvan a estar como en el mes de septiembre, cuando el promedio era de $15.886.

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Los ministerios de Hacienda y Minas y Energía comunicaron la reversión este jueves, 1 de octubre. Revelaron que tomaron esta decisión, que iba a impactar el bolsillo de los colombianos, acatando la orden de Abelardo De La Espriella, y también se comprometieron a comunicar con mayor anticipación una decisión difícil que sea inevitable.

Comunicado oficial del Gobierno nacional
Con este comunicado, el Gobierno nacional detalló la reversión del aumento en el precio de la gasolina. Foto: Comunicado oficial del Gobierno nacional

“El primer deber del Gobierno es con el ciudadano. Los colombianos no pueden ser sorprendidos con una decisión que les afecte el bolsillo, sin una explicación clara y pública y sin haber agotado todas las alternativas posibles”, se lee en el comunicado.

En consecuencia, la siguiente tabla detalla el precio de referencia por ciudad para el combustible que regirá para los conductores:

Bogotá D.C.16.331
Medellín16.251
Cali16.339
Barranquilla15.964
Cartagena15.921
Montería16.171
Bucaramanga16.089
Villavicencio16.431
Pereira16.276
Manizales16.304
Ibagué16.245
Pasto13.920
Cúcuta14.281
Promedio PVP GMC - 13 ciudades principales15.886

El precio del ACPM

El Gobierno nacional no detalló qué sucederá con el precio del ACPM porque este no se había modificado con el aumento anunciado el 30 de septiembre, por lo que sigue en el mismo precio que tenía hasta este mes: $11.320 en promedio.

En la siguiente tabla se detalla el precio del diésel por cada ciudad en Colombia:

CiudadesValor en pesos del diésel en promedio, según la Dirección de Hidrocarburos, Ministerio de Minas y Energía
Bogotá D.C.11.616
Medellín11.641
Cali11.763
Barranquilla11.291
Cartagena11.256
Montería11.506
Bucaramanga11.364
Villavicencio11.716
Pereira11.703
Manizales11.688
Ibagué11.607
Pasto10.529
Cúcuta9.486
Promedio PVP diésel - 13 ciudades principales11.320

Mantener el precio del ACPM no solo impacta a los colombianos cuando van a tanquear su vehículo, sino que también previene presiones inflacionarias en los alimentos y el transporte de carga.

¿Cuánto vale tanquear un vehículo de carga en Colombia?

Una tractomula con carga máxima consume en promedio 1 galón por cada 6 a 8 kilómetros en terreno llano, pero este consumo puede bajar a 3 a 4 km/galón en ascensos exigentes (como el paso de La Línea o el Alto del Trigo).

Con este contexto, para un viaje de ida y vuelta en la ruta Bogotá–Buenaventura (aprox. 1.000 km), por ejemplo, una tractomula requiere cerca de 180 a 220 galones, lo que representa un presupuesto de combustible de entre $2.037.600 y $2.490.400 por viaje.