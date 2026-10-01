El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, revirtió el aumento de $46 que habían establecido el miércoles para el mes de octubre.

Esta medida, que fue tomada por orden del presidente, restableció los precios en las estaciones de servicio de Colombia, permitiendo que estos vuelvan a estar como en el mes de septiembre, cuando el promedio era de $15.886.

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Los ministerios de Hacienda y Minas y Energía comunicaron la reversión este jueves, 1 de octubre. Revelaron que tomaron esta decisión, que iba a impactar el bolsillo de los colombianos, acatando la orden de Abelardo De La Espriella, y también se comprometieron a comunicar con mayor anticipación una decisión difícil que sea inevitable.

Con este comunicado, el Gobierno nacional detalló la reversión del aumento en el precio de la gasolina. Foto: Comunicado oficial del Gobierno nacional

“El primer deber del Gobierno es con el ciudadano. Los colombianos no pueden ser sorprendidos con una decisión que les afecte el bolsillo, sin una explicación clara y pública y sin haber agotado todas las alternativas posibles”, se lee en el comunicado.

En consecuencia, la siguiente tabla detalla el precio de referencia por ciudad para el combustible que regirá para los conductores:

Bogotá D.C. 16.331 Medellín 16.251 Cali 16.339 Barranquilla 15.964 Cartagena 15.921 Montería 16.171 Bucaramanga 16.089 Villavicencio 16.431 Pereira 16.276 Manizales 16.304 Ibagué 16.245 Pasto 13.920 Cúcuta 14.281 Promedio PVP GMC - 13 ciudades principales 15.886

El precio del ACPM

El Gobierno nacional no detalló qué sucederá con el precio del ACPM porque este no se había modificado con el aumento anunciado el 30 de septiembre, por lo que sigue en el mismo precio que tenía hasta este mes: $11.320 en promedio.

En la siguiente tabla se detalla el precio del diésel por cada ciudad en Colombia:

Ciudades Valor en pesos del diésel en promedio, según la Dirección de Hidrocarburos, Ministerio de Minas y Energía Bogotá D.C. 11.616 Medellín 11.641 Cali 11.763 Barranquilla 11.291 Cartagena 11.256 Montería 11.506 Bucaramanga 11.364 Villavicencio 11.716 Pereira 11.703 Manizales 11.688 Ibagué 11.607 Pasto 10.529 Cúcuta 9.486 Promedio PVP diésel - 13 ciudades principales 11.320

Mantener el precio del ACPM no solo impacta a los colombianos cuando van a tanquear su vehículo, sino que también previene presiones inflacionarias en los alimentos y el transporte de carga.

¿Cuánto vale tanquear un vehículo de carga en Colombia?

Una tractomula con carga máxima consume en promedio 1 galón por cada 6 a 8 kilómetros en terreno llano, pero este consumo puede bajar a 3 a 4 km/galón en ascensos exigentes (como el paso de La Línea o el Alto del Trigo).

Con este contexto, para un viaje de ida y vuelta en la ruta Bogotá–Buenaventura (aprox. 1.000 km), por ejemplo, una tractomula requiere cerca de 180 a 220 galones, lo que representa un presupuesto de combustible de entre $2.037.600 y $2.490.400 por viaje.