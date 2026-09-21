Distintos gremios y organismos de inspección automotriz revelaron tres trucos claves para los conductores que, de acuerdo con su informe, les permitirían ahorrar combustible hasta en un 15 % en sus desplazamientos urbanos.

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Estos tres recursos se pueden resumir en una técnica especial de manejo que puede lograr un mayor margen de aprovechamiento de los recursos. Estos incluyen:

Control del pedal de aceleración

De acuerdo con los expertos, arrancar de una forma brusca tras un semáforo en verde o en medio de un trancón incrementa el consumo instantáneo de combustible hasta en un 30 %.

Un aceleramiento brusco aumentaría el consumo. Foto: Getty Images

En consecuencia, la mejor técnica es acelerar de manera progresiva, cambiando de marcha entre las 2.000 y 2.500 RPM en vehículos de caja mecánica.

Uso del freno del motor y anticiparse

En lugar de acelerar hasta el último segundo y frenar intempestivamente ante un flujo detenido, se recomienda soltar el acelerador con anticipación para que la inercia desplace el vehículo.

En los motores modernos con sistema de inyección electrónica, dejar rodar el carro con una marcha engranada sin pisar el acelerador corta por completo el paso de gasolina.

Esta técnica aplica constantemente en los semáforos en rojo. Foto: Getty Images

Gestionar las marcas

Conducir en marchas demasiado cortas a altas revoluciones genera un gasto innecesario de combustible. Siempre que la topografía y la velocidad del tráfico lo permitan, se deben emplear marchas más largas sin “colgar” o forzar el motor.

Las puestas en marcha resultan clave para el ahorro de combustible. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahora bien, también destacan que, para que todas estas tareas tengan sentido y no pierdan el objetivo de ahorro, es clave tener al día la resistencia al rodamiento y la mezcla de aire-combustible; son los dos factores mecánicos de mayor impacto en la eficiencia.

La presión en los neumáticos tiene un protagonismo especial, pues rodar con las llantas por debajo de la presión recomendada por el fabricante aumenta la fricción con el asfalto y estudios demuestran que una descalibración leve incrementa el aumento de gasolina en un 3 % y 5 %.

Unas llantas bien calibradas ayudan a disminuir el consumo de combustible. Foto: Getty Images

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También es clave la sustitución del filtro de aire. Un filtro obstruido por el polvo o la contaminación reduce la entrada de oxígeno al cilindro, obligando a la computadora del carro a inyectar más gasolina para mantener la combustión.

Por último, dejaron dos recomendaciones que resultan claves para la conducción y el ahorro de gasolina:

Uso eficiente del aire acondicionado: En ciudades de clima cálido o durante trayectos en carretera, el compresor del aire acondicionado puede incrementar el consumo entre un 10 % y un 12 %. Control del peso muerto: Cargar maletas, herramientas innecesarias o accesorios pesados en el baúl o en las barras del techo altera la aerodinámica y exige un mayor esfuerzo al motor en cada arranque en pendiente.