Este es el Tesla Roadster, el lujoso superdeportivo eléctrico que presentarán el 1 de octubre

Como se anticipó, el jueves 1 de octubre, Tesla presentará oficialmente la segunda versión de su modelo Roadster, prometiendo revolucionar el mercado con este vehículo superdeportivo que ya tiene una versión más modesta desde 2008.

El lanzamiento de este modelo ha tenido varios aplazamientos. La marca presentó el primer prototipo de este en 2017; sin embargo, ante la concentración de fuerzas en la Cybertruck y posteriormente en el Cybercab, el Roadster se dejó de lado.

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A pesar de esto, el Tesla Roadster de segunda generación se posiciona como el proyecto más ambicioso del fabricante estadounidense.

Esta versión está concebida desde su diseño inicial para romper múltiples récords de aceleración, velocidad punta y eficiencia aerodinámica en el segmento de los hiperdeportivos. Así, con el objetivo de convertirse en el nuevo referente del segmento.

Tesla Roadster Foto: Tesla - A.P.I.

Las características del nuevo Tesla Roadster

Motores

Siguiendo la nueva tendencia de los eléctricos deportivos, este modelo equipa un sistema de tres motores: uno en el eje delantero y dos en el trasero.

Aceleración e impacto

Según las cifras homologadas por la compañía, el vehículo es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 2,1 segundos en su versión estándar, con una velocidad máxima proyectada que supera los 400 km/h.

Torque a la rueda

El fabricante declara un par motor masivo en rueda de 10.000 Nm, lo que permite una respuesta instantánea al presionar el acelerador sin las pérdidas asociadas a las cajas de cambios convencionales.

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En cuanto al diseño, este vehículo se caracteriza por una carrocería cupé de líneas fluidas fabricada en fibra de carbono, con un techo de cristal panorámico removible que se guarda en el maletero para convertirlo en descapotable.

Tesla Roadster. Foto: Tesla - A.P.I.

Las diferencias con el modelo antiguo

Mientras que el Roadster original de 2008 dependía de las proporciones compactas y angulosas del Lotus Elise —con entradas de aire laterales para enfriar el motor central, voladizos cortos y faros redondos—, el Tesla Roadster 2026 adopta un nuevo diseño.

Su carrocería en fibra de carbono destaca por una trompa mucho más baja y afilada con unas ópticas LED ultradelgadas. En el interior y en la configuración de la silueta, las diferencias conceptuales son igualmente drásticas.

Tesla Roadster, versión 2008. Foto: Getty images

En contraste, la versión de 2026 se presenta como un gran turismo de silueta targa con un techo de cristal panorámico removible que se almacena en el baúl, habilitando una cabina para cuatro pasajeros.

Esta nueva versión prescinde por completo de botones físicos, reemplazando el tablero tradicional por una pantalla táctil curva flotante y un volante estilo aviación, siguiendo la línea de los nuevos vehículos Tesla.