¿Qué letra aparece en un comparendo? Así puede variar el valor de la multa según el Código Nacional de Tránsito

El Código Nacional de Tránsito es el conjunto de normas y reglas que son aplicadas a los peatones, pasajeros y vehículos que transitan por las vías públicas y privadas de Colombia.

Conductores, atentos: desde hoy podrían imponerles costosas multas por transitar en esta zona de Bogotá

En aquellos casos en que algún usuario o ciudadano cometa una infracción, las autoridades de tránsito podrán imponer un comparendo.

Para realizar esto, los agentes hacen uso de un sistema de codificación basado en letras y números para de esta forma conocer el tipo exacto de falta que cometió el infractor.

Cada una de estas letras no es escogida al azar, sino que se encarga de estandarizar las sanciones a nivel nacional, agrupando las sanciones por tipo o naturaleza de la conducta, mientras que los números se encargan de identificar el detalle específico.

Este es el significado de las letras en los comparendos viales

En el artículo 131 de la Ley 769 de 2002 se comparten las multas que los agentes de tránsito pueden imponer a los usuarios. Estas se encuentran clasificadas por letras, acorde al nivel de gravedad de cada conducta.

Así estás establecidas el tipo de comparendo:

El artículo 131 de la Ley 769 de 2002 establece las infracciones de tránsito y las sanciones correspondientes para cada conducta. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Comparendos tipo A

Las infracciones tipo A son aquellas consideradas leves. En otras palabras, no generan un riesgo directo para la seguridad vial del país. Estas corresponden principalmente a faltas que fueron cometidas por conductores de vehículos no automotores, como lo pueden ser bicicletas o vehículos de tracción animal, así como de comportamientos menores que puedan presentarse en la vía.

Comparendos tipo B

Las infracciones tipo B están relacionadas con cualquier tema relacionado con documentación, trámites o el cumplimiento de normas administrativas. Ejemplos de esta clase de comparendo pueden ser conducir sin la licencia de conducción a la mano o no tener el SOAT vigente.

Comparendos tipo C

Las infracciones tipo C clasifican aquellas sanciones de nivel de gravedad moderada o cualquier clase de comportamiento que no es el adecuado al transitar por las vías. Casos como estos son el mal estacionamiento, no respetar las señales de tránsito o afectar la circulación vehicular.

Comparendos tipo D

Las infracciones tipo D son faltas de tránsito consideradas graves, al poner en un alto riesgo la seguridad vial y sus actores. Por lo general, aparte de la sanción económica, se realiza la inmovilización del vehículo. Ejemplos son conducir en sentido contrario o pasarse un semáforo en rojo.

Comparendos tipo E

Las infracciones tipo E son impuestas exclusivamente a cualquier clase de vehículo de transporte público, ya sea buses, taxis, transporte especial. Dentro de lo establecido en la norma, los agentes de tránsito pueden imponer sanciones, por ejemplo si se recogen o dejan pasajeros en zonas prohibidas, así como no cumplir los recorridos autorizados.