Ministra Elsa Noguera reveló en SEMANA las conductas de los conductores que no se tolerarán en el nuevo Código de Tránsito

En entrevista con SEMANA, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, reveló cuáles serán esos comportamientos que el nuevo Código de Tránsito no tolerará por parte de los conductores, a propósito de la construcción del nuevo reglamento.

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Como se dio a conocer hace unas cuantas semanas, el Gobierno nacional trabaja en la construcción de un nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre. Esta tarea está a cargo del Ministerio de Transporte, cartera que lidera Noguera.

Elsa Noguera, ministra de transporte Foto: Alejandro Acosta

Con este contexto, la ministra especificó que se seguirá castigando los siguientes tres comportamientos de los conductores en Colombia:

El exceso de velocidad. Conducir bajo los efectos del alcohol. Transitar sin elementos de protección (casco en el caso de los motociclistas y cinturón de seguridad para los conductores y ocupantes de los autos).

“Seremos firmes frente a conductas que ponen vidas en riesgo, como el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o no usar casco y cinturón”, dijo la ministra a SEMANA.

Aun así, Noguera aclaró: “Buscamos un código que proteja al buen ciudadano y sancione a quien ponga en riesgo la vida de los demás”.

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El Código Nacional de Tránsito Terrestre actual no ha logrado bajar la siniestralidad.

La ministra confirmó que el nuevo reglamento de los conductores tiene el propósito principal de “salvar vidas y ser justo con la gente”, cuestionando el código actual que, de acuerdo con los datos oficiales, no logró su cometido.

“Durante años aumentaron las multas, los cursos y los costos de los trámites, pero la siniestralidad no bajó”, dijo la ministra en la entrevista.

En Colombia siguen presentándose accidentes de tránsito. Foto: Getty Images

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Instituto Nacional de Medicina revelaron los siguientes datos desde 2023 en materia de siniestros viales en Colombia:

Año 2023:

Fallecidos: 8.405 personas.

Lesionados: 26.067 personas

Año 2024

Fallecidos: 8.271 personas (reducción del -1,6 % frente a 2023, salvando 134 vidas).

Lesionados: 27.850 personas (incremento aproximado del +6,8 % frente a 2023).

Año 2025:

Fallecidos: 8.210 personas (proyección preliminar).

Lesionados: 28.120 personas (datos preliminares).

Así, las cifras oficiales evidencian una tendencia similar en los últimos tres años, sin demostrar una disminución considerable en los accidentes viales del país, por lo que se hace inminente la construcción de un nuevo reglamento.

El nuevo Código de Tránsito está en construcción

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la construcción de este nuevo reglamento para los colombianos e inmediatamente, el Ministerio de Transporte estableció un plan de trabajo con el que buscarían mejorar las condiciones para los colombianos.

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En el marco de esta construcción, la cartera reveló este lunes que ya se está reuniendo con los diferentes actores del sector para que sus necesidades sean tenidas en cuenta. Así lo revelaron a través de un trino en su red social X.

“Hoy el viceministro Miguel Vergara con universidades y expertos de la Red Académica de Movilidad Colombia y la Coalición Movilidad Segura”, detalla el ministerio en la publicación.