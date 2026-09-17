Los drásticos cambios que el gremio de moteros le pide a Abelardo De La Espriella sobre el Código Nacional de Tránsito

El presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha una reforma al Código Nacional de Tránsito en la que se busca modificar diferentes aspectos relacionados con multas, costos y trámites, que considera están afectando el bolsillo de los colombianos.

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Dentro de los últimos días, el jefe de Estado ha estado compartiendo aquellas propuestas que cambiarían lo que está escrito en la Ley 769 de 2002.

Algunos de estos planteamientos han sido los de imponer multas justas y proporcionales a la capacidad económica de los conductores, así como de reducir cobros vinculados al RUNT y el SIMIT.

El Gobierno busca modificar diferentes aspectos relacionados con las normas de tránsito en el país. Foto: Getty Images

Desde que el presidente De La Espriella anunció esta reforma, tanto funcionarios políticos como entidades y gremios han expresado su interés en cambiar la norma.

Uno de ellos ha sido el sector de moteros, quienes, por medio de su representante, Miguel Andrés Forero, compartió las expectativas que tiene el gremio de cara a los posibles cambios que se pueden ver en el país en materia de movilidad.

Las expectativas de los moteros

En diálogo con SEMANA, Forero comentó acerca de múltiples errores que ve hoy en día con el actual Código Nacional de Tránsito, tildándolo de “dinosáurico” al no tener en cuenta múltiples vehículos que cuentan con tecnologías renovables como las motocicletas y patinetas eléctricas.

Para el líder del gremio de motociclistas, una de las expectativas que espera con la reforma del Código Nacional de Tránsito es la de imponer multas justas y no injustas, haciendo referencia a los costos que tienen que asumir los conductores cuando un vehículo termina siendo inmovilizado.

El gremio de motociclistas expuso sus expectativas frente a la modificación del Código Nacional de Tránsito. Foto: Getty Images

“Hay multas donde, por ejemplo, tenemos el tema de patios. Hay decretos donde las diferentes ciudades pueden normatizar que un vehículo, por ejemplo una motocicleta, pueda ir con siete en un planchón y cada uno pague independientemente. Esto no debería ser así”, comentó.

Forero también cuestionó el impacto económico que podrían estar teniendo los patios sobre los propietarios de motocicletas, ya que considera que existen infracciones que están terminando de generar costos adicionales.

“Hay muchas de esas multas que dan inmovilización y no deberían dar inmovilización. Que usted pague la sanción por haberse equivocado me parece bien, pero que no lo llevemos al extremo de beneficiar a terceros”, afirmó.

Otro de los puntos que propuso el líder motero es en materia de la licencia de conducción. Para Forero, existen varios ciudadanos del país que adquieren este documento de una manera bastante sencilla con pocas horas de capacitación, lo cual termina siendo insuficiente para poder formar a los conductores ante los peligros que se encuentran en las vías.

El líder del gremio también apoyó este pensamiento con las cifras de accidentes viales, donde observa que un gran porcentaje de víctimas son motociclistas. Asimismo, comentó que personas entre 18 y 35 años mueren a dos meses de tener su primer accidente.

Es por ello que planteó que, por medio del nuevo Código Nacional de Tránsito que está buscando implementar el presidente De La Espriella, se puedan fortalecer aquellos espacios de formación, evitando tener más casos de siniestros viales en el país.

La formación de los conductores es uno de los aspectos que el líder de los motociclistas considera necesario fortalecer con la reforma. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

“Tenemos que empezar a educar a esos futuros conductores porque educar al viejo nos quedó grande, pero educar al nuevo es el reto más grande que tenemos hoy en día para poder sacar adelante y reducir las cifras de accidentalidad”, sostuvo.

Forero también compartió su punto de vista ante las cámaras de fotomultas que se encuentran instaladas en varios puntos del país, cuestionando el funcionamiento de estos dispositivos, afirmando que estos dispositivos no se encargan de salvar las vidas de los actores viales.

“Yo lo que digo es que las cámaras de fotomulta no son útiles para nada, eso no salva vidas. Cogieron como excusa la seguridad vial para recaudar, porque usted pasa una cámara de fotomulta a 50 kilómetros por hora y, a los 300 metros, ya va a 60 o 70 kilómetros por hora. Si queremos salvar vidas, tenemos que empezar a educar a los futuros conductores, y esa es una de las reformas que toca hacer”, dijo.

Los motociclistas plantean cambios en las sanciones y los procesos relacionados con la movilidad en Colombia. Foto: Alcaldía mayor de Bogotá

Para cambiar esto, el líder motero propone que se tenga en cuenta en el país un enfoque preventivo antes que sancionatorio, en donde se haga uso de radares pedagógicos, los cuales se encargarían de mostrar la velocidad que tiene el conductor sin tener que generar una sanción económica.

De esta forma, se estaría utilizando una herramienta que estaría ayudando a contribuir a que los conductores reduzcan su velocidad previo a llegar a una eventual infracción.