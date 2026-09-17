El Túnel de Oriente no es para todos: estos vehículos tienen prohibido el ingreso

El Túnel de Oriente es una de las megaobras viales más importantes que se encuentra en el departamento de Antioquia, la cual se encarga de unir al Valle de Aburrá (Medellín) junto con el Valle de San Nicolás y el Aeropuerto Internacional José María Córdova (Rionegro).

¿Por qué el nuevo Gobierno debe enfocarse en ejecutar obras?

Esta infraestructura cuenta con un recorrido de 14,92 km, además de contar con un túnel principal de alrededor de 8,2 kilómetros.

Uno de los principales beneficios que tiene esta obra es ofrecer un ahorro para los miles de usuarios que transitan por estas zonas, ya que desde su implementación en el año 2019, el Túnel de Oriente ofrece 27 minutos de reducción en tiempo de viaje.

La obra cuenta con un túnel principal de aproximadamente 8,2 kilómetros de longitud. Foto: Colprensa El Colombiano - Julio Herrera

Adicionalmente, los usuarios realizan 10 km menos de recorrido al recorrer por esta obra. El consumo también se ve beneficiado, porque viajar por el túnel representa un 48 % menos en costos de combustible, lubricantes y llantas, esto debido al ahorro en distancia y disminución de pendientes de un 7,5 % a un 2,2 %.

Si bien esta infraestructura cuenta con varias ventajas de movilidad, no todos los vehículos que se encuentran en el país pueden transitar por el Túnel de Oriente, siendo la razón principal la seguridad vial.

¿Cuáles son esos vehículos?

La Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Movilidad, ha compartido cuáles son aquellos vehículos que no pueden pasar por el Túnel de Oriente.

De acuerdo con el Distrito, las restricciones establecidas cuentan con los siguientes medios de transporte:

Motocicletas

Bicicletas

Buses escalera

Camiones de más de 3.4 toneladas

La Secretaría de Movilidad indica que la razón por la que estos vehículos no pueden transitar por el túnel deriva principalmente de las condiciones de ventilación y presión, las cuales se encuentran diseñadas solamente para vehículos livianos como lo son los automóviles o transporte de carga ligera que tienen un peso bruto vehicular generalmente menor a 3.500 kg.

En el caso de los motociclistas, transitar por estas obras puede traer riesgos, tales como la posibilidad de inhalar gases tóxicos, llegando a ocasionar desvanecimiento o problemas respiratorios para los conductores.

Para poder minimizar cualquier hecho que pueda derivar en un riesgo, la Concesión Túnel Aburrá-Oriente comparte cuáles son las recomendaciones para que los conductores puedan tener una conducción responsable, entre ellas respetar los límites de velocidad (mínimo 60 km/h y máximo 70 km/h).

También se debe conservar una distancia de 70 metros con el vehículo que lo precede, no efectuar un cambio de sentido, no circular en reversa y no sobrepasar medios de transporte.