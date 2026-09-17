Polémico arbitraje en Polonia vs. Colombia del Mundial Femenino Sub-20: hubo manos y patadas

No fue el mejor de los desempeños para la árbitra australiana, Casey Reibelt, en el juego en el que tuvo que impartir justicia entre Polonia y Colombia, correspondiente a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 que se juega justamente en Polonia.

Dicha colegiada, que ya había dirigido a la Tricolor en medio de la fase de grupos, pasó por alto manos de las locales, faltas y posibles amonestaciones que merecían tarjeta para las europeas.

Mariana Silva disputa un balón en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 Foto: FIFA via Getty Images

A pesar de que para esta fase definitiva ya hubiese aporte de la cabina VAR, a Reibelt se le pasaron por alto infracciones que eran evidentes.

Como consecuencia del juego brusco que quiso imponer Polonia, solo quedó una tarjeta amarilla para Emilia Sobierajska. En Colombia no hubo amonestaciones, pero sí la salida de la figura Maithé López, quien tuvo que irse antes de la primera media hora por una lesión.

Mano pasó impune

En cierto momento del juego, sobre la mitad del campo, la defensora Magda Piekarska tocó con su mano la esférica y no se detuvo el juego. Por el contrario, la continuidad imperó sin reprensión de parte de la árbitra Casey Reibelt.

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También en medio de un ataque de las polacas, estas volvieron a meter la mano, pero nuevamente pasó desapercibido por el cuerpo arbitral, así como por la cabina de VAR.

Afortunadamente, ninguna de estas ‘ayudas’ con la mano de las locales derivó en una anotación. Hasta el término del primer tiempo, el juego se mantuvo 0-0 y no hubo un claro dominador en el trámite.

Definición apretada

Por cómo está configurado el torneo mundialista, está previsto que, en caso de mantenerse empate a lo largo de los 90 minutos reglamentarios, luego vendrá tiempo extra y, de permanecer la igualdad, el clasificado se conocerá por la vía del tiro penal.

En el arranque de la segunda mitad, las vestidas de blanco fueron las más insistentes por el gol. A través de jugadas donde buscaron centros de costado, se inquietó más de una vez la zaga colombiana y el arco de Luisa Agudelo.

Resultados de octavos de final y selecciones clasificadas:

Argentina 0-1 República de Corea → Clasificada: República de Corea

→ Brasil 1-1 Estados Unidos → Brasil ganó 5-4 en penales → Clasificada: Brasil

→ → España 2-0 Portugal → Clasificada: España

→ Italia 1-1 China → Italia ganó 5-4 en penales → Clasificada: Italia

→ → Francia 1-3 Canadá → Clasificada: Canadá

→ Inglaterra 0-3 Nigeria → Clasificada: Nigeria

→ RPD Corea vs. Japón → pendiente

→ pendiente Polonia vs. Colombia → pendiente

Duelos confirmados de cuartos de final:

República de Corea vs. Italia

Brasil vs. España

Valga recordar que Corea es la vigente campeona mundial de la categoría. Su favoritismo de cara a la definición del certamen es absoluta.