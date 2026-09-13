Colombia avanza en el Mundial femenino Sub-20 tras sufrir con Corea del Norte: ya conoce su rival en los octavos

La Selección Colombia consiguió su clasificación a octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 tras una durísima fase de grupos que pudo superar más allá del complejo reto que fue Corea del Norte en la tercera fecha. El combinado tricolor perdió ante las norcoreanas en un partido muy difícil en Polonia y ya tiene rival para la siguiente fase.

Cuando Juan Pablo Montoya lamentó el GP de Madrid de Fórmula 1: debió ser en Barranquilla y no se logró por culpa de Petro

Este sería el megasalario de James Rodríguez en Atlético Nacional: una verdadera millonada

Colombia se vio muy inferior a su rival. Y es que Corea del Norte es una potencia en estas categorías y casi a media máquina superó a su similar colombiana para ratificar su primer puesto en el Grupo E. Las norcoreanas dejaron ver algunos detalles tácticos y técnicos en los que se veían más dominadoras que sus colegas de la Tricolor.

El equipo colombiano aguantó las avanzadas de Corea del Norte en el ataque y las coberturas defensivas fueron su mejor herramienta para impedir que las asiáticas aumentaran el marcador. La velocidad y la técnica en las jugadas eran síntomas de superioridad.

Apenas en el minuto 10 de comenzar el juego, Rim-Jong Choe lanzó la diagonal hacia adentro y, sin marca alguna, soltó el remate para el 1-0 final, imposible para Luisa Agudelo. Este golazo ratificaba la crónica que se iba a consumar en los minutos finales del segundo tiempo, ante una Colombia que no generó ni un remate al arco.

¡GOOOL DE COREA DEL NORTE!



Con un remate cruzado desde el borde del área, Rim-Jong Choe puso el 1-0 ante Colombia en el #Sub20FemeninoEnDSPORTS.#U20WWC pic.twitter.com/dalEfJ4Flr — DSPORTS (@DSports) September 13, 2026

Antes del pitazo final cayeron dos penaltis seguidos y Corea del Norte ejecutó de forma magistral para alargar el resultado a un 3-0. Los cobros fueron casi calcados, Luisa Agudelo a su palo derecho y la pelota a media altura, imposible para atajarlos.

Colombia ya tiene rival, fecha y hora para los octavos

De esta manera, las norcoreanas se quedan con el primer puesto y avanzan a octavos de final como una de las mejores primeras. Por su parte, Colombia perdió el segundo puesto con Portugal y ambos equipos también pasan de ronda. Las portuguesas se verán las caras con España.

Por ser una de las mejores terceras del Grupo E, la Selección Colombia Femenina enfrentará a Polonia, líder e invicta del Grupo A, el próximo jueves a partir de las 11:30 a. m. (hora colombiana).

Más cruces de los octavos de final