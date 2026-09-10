Colombia se complicó: así quedó en la tabla de posiciones del grupo E del Mundial Femenino Sub-20

Un empate con sabor a derrota fue el resultado alcanzado por la Selección Colombia Femenina Sub-20 durante este jueves, 10 de septiembre vs. Portugal en juego válido por la fecha 2 de la fase de grupos que se juega en Polonia.

Aunque la Tricolor dominara de manera amplia el trámite del partido, se tuvo que conformar con la igualdad 0-0 y sumar apenas una unidad en la tabla de posiciones del grupo E.

De cara a una clasificación directa, el equipo nacional se complica y está obligado a ganar en la fecha final a Corea del Norte que se estableció primera en la zona con 6 puntos.

Tabla de posiciones del grupo E

Corea del Norte: 6 puntos (+6). Colombia: 4 puntos (+2). Portugal: 1 punto (-2). Costa Rica: 0 puntos (-6).

En caso de que las dirigidas por Carlos Paniagua logren mantener ese segundo lugar, de momento, se enfrentarían a las primeras del grupo F, es decir España luego de dos victorias.

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Festival del desperdicio

En los 90 minutos del juego las colombianas se vieron mejor. Acecharon el pórtico de las lusas en múltiples ocasiones, pero no lograron capitalizar ninguna de las aproximaciones a pesar de ya contar con un doble 9 que conformaron Valerin Loboa y Maithe López.

También es válido reconocer el trabajo de la arquera de Portugal, Nair Pina, que se convirtió en figura de las suyas al cerrar su arco y mantener el cero.

¡CÓMO NO FUE GOL DE COLOMBIA! 😱



Remate de Cabezas en el área de Portugal, pero nadie pudo aprovechar el rebote y Cancelinha terminó despejando al tiro de esquina.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/f6opcY2VcV — DSPORTS (@DSports) September 10, 2026

¡LA PELOTA NO QUIERE ENTRAR PARA COLOMBIA! 😱



Loboa asistió a Cabezas tras una gran recuperación, pero la pelota pegó en el palo.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/q7Hgqamb3J — DSPORTS (@DSports) September 10, 2026

A través de la contras fue la vía en la que Colombia se mostró más fuerte. Sus atacantes jugaron a tomar al contrapié a las zagueras a las que hicieron pasar penas, pero de igual manera el objetivo de anotar jamás terminó por capitalizarse.

De cara al próximo juego ese será uno de los retos que tenga el combinado colombiano, además, de suplir la baja de la lateral Lina Arboleda que vio tarjeta roja hacia el cierre del partido luego de una agresión a su rival revisada por el VAR.

Infantil expulsión

La defensora de Millonarios, quien había sido titular en el debut frente a Costa Rica, recibió la tarjeta roja durante el compromiso ante el combinado portugués.

Arboleda había iniciado también como titular en el triunfo 3-1 sobre Costa Rica, disputado el 7 de septiembre, formando la línea defensiva junto a Mercedes Martínez, María José Torres y Fernanda Viáfara.

¡SE FUE EXPULSADA ARBOLEDA! 🟥



Tras una revisión en el VAR, la central expulsó a la defensa colombiana por una patada a Bessa.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/iHjLqIJ6NC — DSPORTS (@DSports) September 10, 2026

La expulsión ante Portugal deja a la jugadora colombiana fuera del siguiente compromiso de la fase de grupos, en el que la Tricolor enfrentará a Corea del Norte, vigente campeona de la categoría. Colombia llegó al duelo contra Portugal con tres puntos, después de su victoria en la primera jornada del torneo.

En la grabación que tomó en cuenta el VAR se evidenció cuando Arboleda lanza desde el piso una patada para agredir a la contraria. Si bien ella antes fue la afectada, su reacción agresiva la terminó condenando a la expulsión.

Día y hora del último partido de la fase de grupos para Colombia en el Mundial Femenino Sub-20:

Fecha 3

Colombia vs. RPD de Corea

Fecha: domingo, 13 de septiembre.

Hora: 11:00 a. m. (Colombia).

Estadio: Lodz.