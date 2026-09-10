Las dos pistas que dio Atlético Nacional sobre el posible fichaje de James Rodríguez: “Crean”

La brújula de James Rodríguez cambió de rumbo y ahora apunta hacia Atlético Nacional. El volante cucuteño tendría un “acuerdo verbal” como nuevo fichaje del cuadro verdolaga, que busca inscribirlo esta semana en la ventana de jugadores libres.

Estalla la bomba de James Rodríguez: supuesto “acuerdo verbal” con club histórico en Colombia

James venía sonando con fuerza para reforzar al Avellino de la Serie B de Italia; sin embargo, las negociaciones no avanzaron por diferencias económicas y en ese punto de la historia apareció Nacional como un ‘salvavidas’ para el capitán de la Selección Colombia.

Los periodistas Felipe Sierra, Juan David Londoño y Sheyla García se encargaron de dar detalles sobre la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. Todos ellos coincidieron en que hay un acuerdo encima de la mesa y, salvo un giro de guion, el 10 será anunciado en las próximas horas.

De hecho, se dice que las cuentas oficiales del club antioqueño vienen dando pistas sobre la presentación oficial de James.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, está sin equipo. Foto: Getty Images

Las pistas del Atlético Nacional

Este jueves, 10 de septiembre, el club publicó dos enigmáticos mensajes que incluían el número 10. “Tenemos una cita importante, fecha 10. Este domingo llenemos el Atanasio. ¡Vamos todos juntos!”, afirmó sobre las 10:10 a. m.

Una hora después, siguió con la campaña de expectativa sobre algo que no está claro. “En este escudo, crean. 10.ª fecha de Liga en casa. ¡Te esperamos en el Atanasio!”, agregó la cuenta oficial del Atlético Nacional.

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Justo en ese momento empezaron a sonar las versiones sobre el acuerdo verbal entre James Rodríguez y el que sería su nuevo equipo. Aunque el volante cucuteño ha dicho reiteradas veces que se ve lejos de regresar al fútbol profesional colombiano, son pocas las opciones que le quedan en el mercado.

Sumado a eso, James tiene una lujosa mansión en la ciudad de Medellín y su bienestar sería mucho más sencillo de asegurar en la capital antioqueña.

¿Clásico de Juanfer vs. James?

La noticia cayó como una ‘bomba’ entre los aficionados del Atlético Nacional, que ya se frotan las manos con un ataque letal conformado por James Rodríguez, Edwin Cardona, Alfredo Morelos, Juan Manuel Rengifo y compañía.

Además, le respondería de la mejor manera posible a su rival de patio, Independiente Medellín, que a principios del mes pasado anunció el regreso de Juan Fernando Quintero, procedente de River Plate.

El próximo clásico antioqueño, programado para el 25 de octubre de 2026, tendría la presencia estelar de Juanfer y James sobre el campo de juego, un partido que seguramente robará miradas en todo el país y también en el exterior.

La última palabra la tiene James Rodríguez, que ya sonó alguna vez para unirse al Junior de Barranquilla, pero terminó declinando las negociaciones por continuar en el exterior.