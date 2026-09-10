Congestion charge: el ingenioso sistema de pico y placa que se usa en Londres, Nueva York y se tropicalizó en Colombia

Un trino del exalcalde Enrique Peñalosa revivió el debate sobre el congestion charge (cobro por congestión), un esquema tarifario utilizado en metrópolis como Londres o Nueva York con el que desincentivan el uso del vehículo particular en zonas y horarios de alto tráfico.

Peñalosa recordó que en Bogotá se creó el cobro para eximirse de esta restricción vial, con base en el sistema internacional. Este sistema se “tropicalizó” en la ciudad y ha evolucionado a lo que actualmente conocemos como ‘Pico y Placa Solidario’.

Durante el primer mandato de Enrique Peñalosa en Bogotá se instauró el pico y placa en la ciudad. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Alejandro Acosta - Semana / Getty Images - A.P.I.

¿Pico y placa los sábados? La respuesta de la administración Galán que deben conocer los conductores en Bogotá

Ahora bien, este sistema que funciona en la capital colombiana de forma distinta a cómo se implementa en Estados Unidos e Inglaterra, puesto que en estos países pagan por transitar en algunos sectores, mientras que en Bogotá es por poderse movilizar en toda la ciudad.

¿Qué es el congestion charge y cómo funciona en Nueva York y Londres?

Con el objetivo de descongestionar los sectores de más tráfico en las metrópolis, este sistema impone algunas tarifas especiales para quienes transiten en algunos de los sectores más complejos para la movilidad urbana.

El sistema opera diferente en Nueva York y Londres, ya que la restricción norteamericana plantea una discriminación para los distintos tipos de vehículos: particulares, taxis y buses.

Congestion charge en Londres

La zona de más alta congestión en la ciudad inglesa es el centro. Foto: Getty Images

En la ciudad inglesa se implementó esta modalidad en 2003, cuando se impuso que en la zona de más tráfico en la ciudad, el centro, se cobra una tarifa plana diaria de 15 euros para las personas que circulen en esta zona entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde de lunes a viernes, y de 12 a 6 de la tarde en los fines de semana y festivos.

Transport for London, la entidad a cargo de la movilidad en la capital inglesa, logra identificar el tránsito de los vehículos a través de una tecnología de detección con herramientas similares a lo que en Colombia se conoce como cámaras de fotodetección.

Cómo funciona el congestion charge en Londres

En Nueva York, este cambio tiene variaciones en los vehículos. Foto: Getty Images

En la ciudad norteamericana, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) establece que todos los vehículos que ingresan o permanecen en el Distrito Central de Negocios de Manhattan deben pagar un “peaje”.

Ahora bien, este varía a partir del segmento. Los particulares pagan entre 9 y 15 dólares, mientras que los taxis entre 1,25 y 2,50 y, por último, los camiones y buses pagan a partir de sus números de ejes.

En esta ciudad, se utilizan pórticos de peaje electrónico sobre la calle 60 e infraestructura en los puntos de salida de túneles y puentes, eliminando las detenciones físicas.