Donald Trump volvió a contar una historia sobre su experiencia después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que ha despertado nuevas dudas.

Durante un acto en la Casa Blanca, el presidente aseguró que dos bomberos lo levantaron y corrieron con él porque temían que un edificio cercano al World Trade Center se desplomara.

La versión no ha podido ser respaldada con pruebas y se suma a otras afirmaciones del mandatario sobre el 11-S que han sido cuestionadas durante años.

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Trump asegura que los bomberos lo cargaron

La nueva versión fue contada el martes 8 de septiembre durante un acto organizado para homenajear a los socorristas que participaron en las labores de emergencia tras los atentados.

Trump relató que se encontraba en las inmediaciones del denominado U.S. Steel Building, actualmente conocido como One Liberty Plaza, cuando él y otras personas creyeron que el edificio podía colapsar.

Según el presidente, dos bomberos se acercaron, lo tomaron por debajo de los brazos y literalmente lo levantaron para sacarlo del lugar.

Trump aseguró que les dijo que podía correr por sí mismo, pero que los bomberos insistieron en llevarlo mientras corrían para alejarse del edificio.

“Pensamos que estaba cayendo sobre nosotros”, relató el mandatario durante el evento, según la transcripción de sus declaraciones.

Trump ya había relatado una historia similar durante su campaña presidencial de 2016.

En aquella oportunidad habló de haber estado cerca de un edificio que, según dijo, parecía estar a punto de caer y de haber sido ayudado por bomberos.

Ahora, casi 25 años después de los atentados, agregó nuevos detalles al relato y aseguró que los bomberos literalmente lo levantaron y corrieron con él.

La ausencia de pruebas resulta especialmente relevante porque las afirmaciones de Trump sobre su participación en las labores posteriores al 11-S también han sido cuestionadas anteriormente.

Las Torres Gemelas del World Trade Center fueron blanco de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, una tragedia que dejó miles de víctimas y marcó la historia de Estados Unidos. Foto: National Geographic

¿Qué se sabe realmente?

La verificación realizada por CNN encontró un elemento que sí tiene sustento.

Existió preocupación por la estabilidad de One Liberty Plaza después de los ataques y hubo evacuaciones de edificios cercanos ante los riesgos derivados de los daños provocados por el colapso de las Torres Gemelas.

Sin embargo, no existe evidencia pública que demuestre que Trump estuviera en ese edificio o que dos bomberos lo hayan cargado y sacado corriendo ante un supuesto riesgo inminente de colapso.

Trump tampoco aportó documentos, fotografías, testimonios de los bomberos involucrados u otra evidencia que permita confirmar el episodio.

Cuando CNN solicitó a la Casa Blanca pruebas o mayores detalles para respaldar la historia, la administración no proporcionó documentación que permitiera verificarla.

La administración Trump ha defendido el relato del presidente señalando que estaba describiendo su experiencia en una ciudad devastada por los ataques y durante los días posteriores a la tragedia.

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Lo que se sabe y lo que no está probado

CNN señala que no existe evidencia pública de que Trump estuviera dentro de One Liberty Plaza ni de que bomberos lo hayan cargado para ponerlo a salvo tras el 11-S.

Aunque sí hubo evacuaciones y temor por la estabilidad del edificio en los días posteriores, no está demostrado que Trump haya participado en esos episodios.

Tampoco hay pruebas de que organizara o enviara un equipo de trabajadores a Ground Zero, pese a afirmaciones que ha hecho en el pasado.

Además, su declaración de que el edificio “todavía cruje” carece de fundamento: One Liberty Plaza reabrió en octubre de 2001 y actualmente funciona con normalidad.