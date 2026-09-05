Caos en pleno vuelo: pasajero fue amarrado con cinta adhesiva a su asiento. El video se volvió viral

Un hombre fue atado con cinta adhesiva a su asiento en un vuelo de American Airlines tras protagonizar una supuesta discusión racista y homófoba bajo los efectos del alcohol, que provocó el desvío del avión.

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Según informó TMZ, Arthur Lundeen, de 67 años y residente de Arizona, tuvo que ser atado con cinta adhesiva a su asiento en el vuelo 618 que cubría la ruta entre Dallas,Texas, y Newark, Nueva Jersey.

Según los pasajeros, Lundeen parecía estar bajo los efectos del alcohol y comenzó a gritarle al pasajero sentado a su lado alrededor de las 10 de la noche, cuando el vuelo había recorrido el 75% de su trayecto.

🚨 PASSENGER TAPED TO SEAT AFTER MID-AIR RAMPAGE



American Airlines passenger Arthur Lundeen, 67, allegedly hurled racist & anti-gay slurs, hit another passenger, smashed their computer & shoved a woman who tried to intervene



He was ultimately duct-taped & zip-tied to his seat pic.twitter.com/bqJAfkYOYl — GlobeUpdate (@Globupdate) September 5, 2026

De acuerdo con fuentes a las que tuvo acceso TMZ, el pasajero, de 67 años, comenzó a hablar de forma exaltada sobre Jesús y el infierno.

Ante esta situación, una de las azafatas decidió aproximarse para comprobar qué estaba sucediendo.

El citado medio señala que Lundeen, quien ocupaba un asiento en primera clase, habría dirigido un insulto de carácter racista hacia una azafata, además de efectuar varias expresiones homófobas.

La situación habría ido a más cuando una pasajera trató de intervenir para prestar ayuda. Sin embargo, el hombre presuntamente la empujó, circunstancia que hizo que tres pasajeros se pusieran inmediatamente en pie.

Poco después, según los informes, Lundeen habría mordido a uno de los pasajeros y habría intentado hacer lo mismo con otro.

El pasajero fue interrogado por la policía tras el altercado Foto: X/@Audi_Rodriguez

“De repente, como si se hubiera encendido una luz, todo pasó de la calma a los gritos y el caos”, declaró a CBS News Juan Mejía, un agente de policía retirado que se encontraba a bordo del vuelo.

“Me giré para mirar, y el pobre caballero que estaba sentado a su lado en el asiento del pasillo, el individuo lo tenía agarrado del cuello y, en cierto modo, lo estaba agrediendo”, dijo.

Sentados aproximadamente dos filas por delante de Lundeen, Mejía y Richard Olenick reaccionaron rápidamente y se pusieron en pie para intervenir ante lo que estaba ocurriendo.

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De acuerdo con los informes, una de las azafatas proporcionó cinta adhesiva a ambos hombres, quienes utilizaron el material de color gris para inmovilizar al pasajero. Para ello, le sujetaron las muñecas y rodearon con la cinta tanto su cabeza como su cuerpo, manteniéndolo fijado al asiento.

En un momento dado, Lundeen habría tratado de zafarse de las ataduras, pero los pasajeros consiguieron retenerlo y evitar que se liberara.

El vuelo tuvo que ser desviado Foto: Getty Images

Ante la gravedad de la situación, el vuelo 618 tuvo que cambiar su destino y fue desviado hacia el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore, donde tomó tierra apenas 15 minutos más tarde.

Finalmente, Lundeen fue arrestado y quedó a disposición de las autoridades por cargos estatales. Según TMZ, además, el FBI tendría la posibilidad de presentar también acusaciones a nivel federal.