Qantas rompe el récord con el vuelo sin escalas más largo de la historia

La aerolínea australiana Qantas Airways marcó un nuevo hito en la aviación al completar el vuelo sin escalas más largo de la historia. La operación fue realizada con un moderno Airbus A350-1000ULR, una aeronave diseñada para cubrir rutas de ultralarga distancia con mayor eficiencia y comodidad para los pasajeros.

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El avión permaneció en el aire durante 24 horas y 24 minutos, conectando las ciudades de Melbourne, en Australia, y Toulouse, en Francia, donde se encuentra una de las principales plantas de fabricación de Airbus.

Este recorrido permitió demostrar el rendimiento del avión y la capacidad de operar vuelos extremadamente largos sin necesidad de escalas.

Qantas Airways Foto: Getty Images

Detalles de los vuelos de la aerolínea

El vuelo más largo que un pasajero de clase económica podía realizar hasta hoy con Qantas era entre Londres y Perth, en la costa oeste de Australia. Se trata de una distancia de 14.499 kilómetros (9.009 millas) con una duración de entre 16 y 18 horas. Sídney se encuentra en la costa este de Australia.

Sharon Petersen, directora ejecutiva de AirlineRatings, un sitio web con sede en Australia que clasifica a las aerolíneas de todo el mundo según sus productos y seguridad, dijo que los asientos de clase económica de Qantas tendrían más espacio para las piernas que la mayoría de las aerolíneas de larga distancia.

Los pasajeros de clase económica también tendrían acceso a una denominada Zona de Bienestar entre las cabinas de clase económica y económica superior, donde podrían estirar las extremidades y servirse bebidas y aperitivos.

Qantas ha declarado que los pasajeros pagarán más por los vuelos directos cuando los billetes salgan a la venta en febrero que por los vuelos con escala en Singapur. Qantas afirma que los vuelos directos ahorrarán hasta cuatro horas de viaje.

Petersen afirmó que volar en clase ejecutiva sin escalas era una excelente opción para los pasajeros, ya que podían dormir hasta ocho horas sin la interrupción de desembarcar en Singapur.

“La razón es que 22 o más horas de vuelo son realmente abrumadoras. Si te toca sentarte al lado de alguien que huele mal, que quizás se encuentra muy mal y tose, o si hay un bebé sentado a tu lado que está teniendo un vuelo incómodo, o un pasajero de gran tamaño que realmente necesita dos asientos”, dijo Petersen.

Considera que dos vuelos más cortos son una opción más segura en clase económica.

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“Si te equivocas en un vuelo, puede que te vaya bien en el siguiente. Tienes una segunda oportunidad”, dijo.

Petersen afirmó que la configuración de pasajeros más reducida del A350-1000ULR de Qantas tenía como objetivo mejorar la comodidad y compensar un tanque adicional con capacidad para 20.000 litros (5.283 galones) de combustible.

El vuelo se preparó durante varias semanas. Foto: Getty Images

Según explicó, este tipo de vuelos de larga distancia dependen de los pasajeros de clase premium para obtener beneficios.

“Debido a la larga duración del vuelo, no pueden depender del transporte de carga por el peso. Por lo tanto, se trata de un avión con una gran capacidad para pasajeros, y además un avión de primera categoría, para obtener el margen de beneficio”, dijo Petersen.

Una vez establecida la ruta directa Sídney-Londres, Qantas anunció que su próximo servicio directo de ultralarga distancia será Sídney-Nueva York, una distancia más corta de 16.013 kilómetros (9.950 millas).

*Con información de AP.