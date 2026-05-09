Un vuelo de Frontier Airlines en el Aeropuerto de Denver vivió una emergencia crítica cuando una persona fue atropellada en la pista, obligando a abortar el despegue y evacuar a más de 200 pasajeros.

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Un vuelo de Frontier Airlines se vio obligado a abortar el despegue y llevar a cabo una evacuación de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Denver.

El hecho ocurrió luego de que la aeronave impactara a una persona que había ingresado a la pista de forma no autorizada.

El incidente ocurrió el viernes por la noche y ha sido confirmado por autoridades aeroportuarias y medios internacionales como Reuters y ABC News.

De acuerdo con los reportes oficiales, el avión, un Airbus A321neo identificado como el vuelo 4345 con destino a Los Ángeles.

La nave se encontraba en la fase inicial de despegue cuando los pilotos detectaron el impacto y reportaron simultáneamente una emergencia por fuego en uno de los motores.

La tripulación comunicó a la torre de control que habían “golpeado a una persona” y que existía un incendio en el motor, lo que llevó a la decisión inmediata de abortar la maniobra.

El momento crítico quedó registrado en el audio del control de tráfico aéreo obtenido por ABC 7, donde el piloto del vuelo 4345, con destino a Los Ángeles, alerta de inmediato sobre la situación en pista y el inicio de un incendio en uno de los motores.

“Torre, Frontier 4345, nos detenemos en la pista. Eh, acabamos de golpear a alguien… Tenemos un incendio en el motor”, se escucha decir al piloto, según la grabación difundida por el medio. El avión transportaba a 231 personas a bordo.

En la misma comunicación, el piloto añade un detalle que refuerza la gravedad de la situación en tierra.

“Había una persona caminando por la pasarela”. Segundos después, la tripulación toma la decisión de detener la operación de despegue.

El comandante informa entonces la activación inmediata del protocolo de evacuación, mientras se coordinan las acciones de emergencia.

DEN reporta lesionados leves tras incidente con vuelo de Frontier Airlines Foto: Fotos: X@InformaCosmos

Autoridades confirman heridos leves tras emergencia en pista en Denver

De acuerdo con el portavoz del Aeropuerto Internacional de Denver (DEN), el incidente dejó un saldo de 12 personas con heridas leves.

De ese total, 5 pasajeros fueron trasladados a hospitales locales para observación y atención médica.

Tras la colisión, el motor afectado sufrió un incendio breve que fue rápidamente controlado por los equipos de emergencia del aeropuerto.

Según información citada por autoridades aeroportuarias, el avión transportaba más de 200 personas, las cuales fueron evacuadas mediante toboganes de emergencia.

El aeropuerto confirmó que el individuo que ingresó a la pista fue impactado por la aeronave durante la carrera de despegue.

Investigaciones preliminares señalan que la persona no pertenecía al personal aeroportuario, aunque aún se indaga cómo logró acceder a una zona restringida de alta seguridad.

El impacto provocó una situación crítica en la pista, lo que obligó a cerrar temporalmente la operación de esa sección del aeropuerto.

🚨 AHORA: Investigación impactante iniciada tras un vuelo de Frontier Airlines que MATÓ a una persona en la pista durante el despegue en Denver pic.twitter.com/ueFMLM3wGo — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) May 9, 2026

Equipos de emergencia, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron las investigaciones correspondientes.

Frontier Airlines emitió un comunicado expresando que coopera plenamente con las autoridades y que el foco inmediato fue la seguridad de los pasajeros y la tripulación.