Crítica al Barcelona por descartar a Luis Díaz: prensa española destaca estelar temporada en Bayern Múnich

Luis Díaz es tema de conversación en la prensa española. Concretamente, le hacen una crítica al F.C. Barcelona, equipo que hizo público su interés por contratar al colombiano a mediados de 2025, pero que finalmente lo acabó descartando.

Como Barcelona no pagó a Liverpool por Luis Díaz, argumentando diversas razones, quien sí lo hizo fue Bayern Múnich. Casi una temporada después de que los culés pasaran de hacerse con el jugador de la Selección Colombia, el guajiro destacó como jugador élite en el elenco bávaro, ganando hasta ahora la Supercopa de Alemania y la Bundesliga con él como figura.

Luis Díaz se pronunció tras la eliminación de Champions: emotivas palabras conmueven en Bayern

“Kvaratskhelia y Luis Díaz han impresionado por la izquierda”

El debate hoy entre la prensa cercana al F.C. Barcelona es quién puede ser un reemplazo o suplente de Robert Lewandowski para el siguiente curso. Sin embargo, también el extremo izquierdo, pues Marcus Rashford está a préstamo desde Manchester United y podría volver al cuadro inglés.

Es justo ahí donde vuelve a sonar el nombre de Luis Díaz. Concretamente, Joan Mª Batlle, columnista de Sport, revivió aquella polémica donde Barcelona no se inclinó por contratar al guajiro, debido a que estaba a la espera de si fichar o no a Nico Williams del Athletic Club. Al final, ni lo uno ni lo otro.

La historia se hace aún más llamativa tomando en cuenta que Joan Mª Batlle, en su escrito, afirma que Kvaratskhelia y Luis Díaz dejaron una impresionante actuación en las semifinales de Champions con PSG y Bayern, respectivamente.

“Si una cosa ha quedado clara en el doble PSG-Bayern que estos días ha maravillado a la afición, es que los extremos diferenciales son muy importantes en el fútbol actual”, arrancó escribiendo Batlle en Sport.

Y añadió: “Kvaratskhelia y Luis Díaz han impresionado por la izquierda y Olise y Doué, por la derecha. Pues bien, resulta que el Barça pudo fichar a alguno de ellos mientras mareaba, o le mareaban, la perdiz con Nico Williams”.

La portada de su columna es el propio Luis Díaz, quien tiene contrato con Bayern Múnich hasta junio de 2029 y no parece tener planes de salir. Ni él de abandonar, ni el cuadro bávaro de dejarlo ir, tomando en cuenta la estelar primera temporada que hizo.

Lo ven de lejos y reclaman: prensa española le jala las orejas al Barcelona por haber descartado a Luis Díaz. Foto: Getty Images

“Me centraré en los zurdos, que es lo que busca el Barça: Kvaratskhelia llegó al PSG en el mercado de invierno de 2025 y Luis Díaz al Bayern en verano, ambos por unos 75 millones. Otro precio, vale, pero no tan alejado de los 60 millones que se iban a pagar por el 11 del Athletic (Williams) y, visto lo visto, es indudable que el esfuerzo habría merecido la pena. La lección a aprender es que alargar los culebrones no suele ser buena idea”, cerró Joan Mª Batlle en su columna.