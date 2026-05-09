Egan Bernal y Jonas Vingegaard están en la lista de favoritos al título del Giro de Italia 2026. El colombiano ya supo ser campeón en el año 2021, mientras que el danés está disputando la primera edición de toda su carrera.

Para los expertos, el máximo candidato es Vingegaard, que asistió al Giro con un equipo plagado de figuras y desea dar el golpe sobre la mesa aprovechando que no tiene a Tadej Pogačar como rival.

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Pero el líder del Visma-Lease a Bike no se siente ganador todavía y asegura que será una batalla difícil por la clasificación general. "Obviamente soy uno de los favoritos, pero no soy el único favorito, en mi opinión. Hay muchos chicos fuertes. No hay que menospreciar a nadie. Tienes que estar cuidadoso y enfocado todos los días. Normalmente, el Giro es también el más impredecible de las tres grandes“, declaró a Marca.

Jonas Vingegaard, ciclista del Visma-Lease a Bike Foto: Getty Images

¿Cuánto gana Jonas Vingegaard?

Jonas Vingegaard tiene una gran presión sobre la espalda por su rendimiento en los últimos años y el multimillonario sueldo que se gana en el Visma.

De acuerdo a la actualización de este año, su salario anual asciende a 5 millones de euros. Vingegaard es el tercer ciclista más caro del planeta, solo por detrás de Pogačar y Remco Evenepoel.

El contrato se renovó en el 2023 y tiene vigencia hasta 2028, es decir, por dos años más.

Vingegaard ha venido sonando para cambiar de aires en la máxima categoría del ciclismo, sin embargo, ha desmentido conversaciones con otros equipos como el Ineos.

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El sueldo de Egan Bernal

Aunque la diferencia es abismal, Egan Bernal también está en la lista de los ciclistas mejor pagados del planeta.

El corredor zipaquereño acabó de renovar su contrato y se gana 2.5 millones de euros por temporada. Eso significa que gana la mitad del sueldo de Jonas Vingegaard, distancia no menor teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las últimas grandes vueltas.

Bernal solía ser un candidato a todos los títulos, pero el accidente sufrido en 2022 le puso un freno en seco a su carrera deportiva. Poco a poco ha ido recuperando el nivel, pero todavía le falta camino para enfrentar a los ‘capos’ del World Tour.

Egan Bernal tiene uno de los sueldos más caros del pelotón internacional. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta temporada sufrió un problema en la rodilla y tuvo que cambiar los planes en el calendario, aunque regresó con buenos resultados en el Tour de los Alpes y la Lieja-Bastoña-Lieja.

“El Giro siempre es una carrera especial para mí y estoy emocionado de volver a competir, y con este grupo de corredores. Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo. Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiraremos a estar en los primeros puestos de la clasificación general“, apuntó el colombiano.