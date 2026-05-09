J Balvin será una de las figuras musicales de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 y, en entrevista con CNN en Español, aseguró que el evento representa “una gran declaración” para la música latina.

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J Balvin brillará en la inauguración del Mundial 2026

El cantante colombiano J Balvin será una de las grandes figuras de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este evento, según explicó en entrevista con CNN en Español, representa una “gran declaración” para la música latina a nivel mundial.

La participación del reguetonero en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta vuelve a poner a la música urbana latinoamericana en el centro de la conversación global.

La FIFA confirmó que la inauguración del Mundial 2026 contará con espectáculos simultáneos en los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso de México, el evento se realizará en el histórico Estadio Azteca el próximo 11 de junio y tendrá como protagonistas a J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández y Danny Ocean.

Durante la entrevista, J Balvin destacó el impacto cultural que tiene la presencia de artistas latinos en escenarios de alcance mundial.

El cantante antioqueño aseguró que este tipo de espacios evidencian cómo la música en español continúa rompiendo barreras internacionales y consolidando una audiencia cada vez más amplia.

J Balvin prepara su participación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más vistos del planeta. Foto: Gaby Deimeke

La historia migrante y el regreso de J Balvin a sus raíces colombianas

En medio de esa conversación, el artista también recordó parte de su experiencia como migrante en Estados Unidos, una etapa que marcó profundamente su historia personal.

Balvin ha contado en diferentes entrevistas que vivió en ese país mientras trabajaba pintando casas y realizando distintos oficios para sostenerse económicamente mientras intentaba abrirse camino en la industria musical.

“Sé lo que se siente, sé lo que es estar ahí”, expresó el cantante colombiano al hablar sobre las personas migrantes que buscan oportunidades lejos de su país.

El artista recordó además que durante esos años debía combinar el trabajo físico con sus aspiraciones artísticas.

“Pintaba casas de día y pretendía ser una estrella de noche”, confesó sobre la época en la que vivió en Miami intentando ingresar a la música urbana.

Balvin también ha reconocido que emigrar fue uno de los momentos más difíciles de su vida. “Dejar la tierra fue muy difícil”.

Afirmó al recordar cómo salió de Colombia cuando todavía el reguetón colombiano apenas comenzaba a abrirse espacio internacionalmente.

En la entrevista con CNN en Español, el artista también habló sobre su gira Ciudad Primavera, un proyecto que describió como una forma de reencontrarse con Colombia y agradecer el respaldo que ha recibido de su país a lo largo de su carrera.

Balvin aseguró que “Ciudad Primavera” representa una conexión emocional con sus raíces y una oportunidad para devolverle al público colombiano parte del cariño que ha recibido desde sus inicios en la música urbana.

La participación del colombiano en el Mundial llega además en un momento de alta visibilidad para la música latina, impulsada por artistas que han liderado listas globales y grandes festivales internacionales.

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Recientemente se confirmó que Shakira interpretará la canción oficial del campeonato junto al cantante nigeriano Burna Boy.

El tema, titulado Dai Dai, será presentado oficialmente pocos días antes del inicio de la competencia.

La inclusión de J Balvin en la ceremonia inaugural refuerza además el papel de Colombia como una de las principales potencias de exportación musical en América Latina.