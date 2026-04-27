Nutresa transformó sus empaques para enviar mensajes de fe a los colombianos. El optimismo también se contagia

El Grupo Nutresa presentó una de las campañas más ambiciosas de su historia reciente: una estrategia que reúne 17 de sus marcas más reconocidas con el objetivo de llevar mensajes de optimismo a los hogares colombianos. La iniciativa, denominada El Sabor de Creer, busca impactar emocionalmente a los consumidores a través de más de 30 millones de empaques intervenidos con mensajes positivos.

“Nuestra historia de más de un siglo nos ha enseñado que el ingrediente principal del progreso es la fe en nosotros mismos. Hoy, nuestras marcas líderes se visten de mensajes positivos para recordarnos que el sabor que nos une es el de creer. Más allá de alimentar a nuestros consumidores, nuestra misión hoy es alimentar la certeza de que juntos somos capaces de transformar cualquier desafío en una oportunidad. Esta campaña es nuestra forma de decir que Nutresa cree, hoy más que nunca, en el potencial infinito de Colombia”, afirma Jaime Gilinski, CEO del Grupo Nutresa.

Jaime Gilinski, presidente de Nutresa. Foto: Nutresa

La campaña consiste en cambiar los empaques de Jet, Jumbo, Chocolate Corona, Colcafé, Sello Rojo, Zenú, Doria, Chocolisto, Ducales, Saltín Noel, Wafer Noel, Chococono, Aloha, Tosh, Dux y Yupi, cuyos logotipos tradicionales se sustituyen temporalmente por mensajes que generan esperanza en la cotidianidad de los consumidores.

Según explicó María Elisa Botero, Chief Marketing Officer de la compañía, esta es la primera vez que el grupo articula un esfuerzo de esta magnitud, con el objetivo de elevar el ánimo de los colombianos en momentos no tan buenos y potenciar las emociones en los momentos positivos.

María Elisa Botero, CMO de Nutresa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La campaña, que tendrá una duración de dos meses, se centra en conectar con las emociones de los consumidores, en especial en temporada de fútbol, mediante mensajes como “fe” o “hagamos historia”, que reemplazarán temporalmente los nombres tradicionales en los empaques.

“Estamos convencidos de que si una persona está teniendo un mal día y alguien le regala una chocolatina, inmediatamente eso le cambia el espíritu, más si esa chocolatina tiene un mensaje que dice ‘Vamos con fe’ en lugar de Jet”, precisa Botero.

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El desarrollo de la iniciativa implicó un trabajo coordinado entre distintas áreas de la organización desde finales del año pasado. La logística, en particular, representó un reto significativo debido a la necesidad de modificar empaques en líneas de producción continuas. Sin embargo, la compañía logró distribuir los productos en todos sus canales, desde tiendas de barrio hasta plataformas de comercio electrónico.

Como resultado, durante los dos meses de la campaña, los empaques de Sello Rojo ahora dirán “Será nuestro logro juntos”; los de ChocoListo pasarán a ser “Siempre listos para creer”; Dux se convierte en “Actitud para creer”, Festival se transforma en “Festejar nos ilusiona”, y Colcafé dirá “Con la fe intacta”, entre otros cambios.

Además de la intervención en productos, la estrategia contempla una fuerte presencia en medios y plataformas digitales, incluyendo un video central narrado por el artista colombiano J Balvin. Con esto, Nutresa busca amplificar el alcance de la campaña, considerando que actualmente sus productos llegan a ocho de cada diez hogares en el país.

“Un pequeño gesto cotidiano tiene el poder de devolvernos la fe. Por eso me emociona ser la voz que comparte el propósito de esta campaña, porque vamos a llegar con un mensaje poderoso a toda la gente que se levanta todos los días a darla toda”, indica J Balvin.

En términos de expectativas, la empresa proyecta vender 30 millones de unidades durante el periodo de la campaña, una cifra que busca replicar los buenos resultados de campañas anteriores. Una de ellas, por ejemplo, logró vender 1,2 millones de unidades en seis semanas.

Por ahora, la campaña se desarrollará exclusivamente en Colombia, aunque la empresa no descarta replicarla en otros mercados en los que tiene presencia, como Centroamérica y Chile.

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El Grupo Nutresa cuenta con 169 marcas en más de 80 países, 47 plantas de producción y 47.000 colaboradores. Algunas de sus marcas llevan más de un siglo activas: Chocolate Corona, 101 años; Saltín, 94 años y Sello Rojo, 93 años.

“Hoy trabajamos bajo un concepto promovido por nuestro presidente, Jaime Gilinski: independientemente de la empresa en la que estemos —cafés, chocolates o cárnicos—, todos hacemos parte de algo más grande: Grupo Nutresa. Esto nos ha permitido movilizar equipos multifuncionales y lograr el lanzamiento de estos nuevos empaques en tiempo récord para compartirlos con los colombianos”, comenta Botero.