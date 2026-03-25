El Corral Gourmet, parte del Grupo Nutresa, celebra 25 años en el país

El segmento de hamburguesas premium en Colombia sigue consolidándose, impulsado por cambios en los hábitos de consumo y una mayor búsqueda de experiencias gastronómicas diferenciadas.

El Corral Gourmet cumple 25 años en el país, en un momento en el que este formato ha logrado posicionarse más allá de la comida rápida tradicional.

La marca, que hace parte de Grupo Nutresa, ha desarrollado un modelo basado en servicio a la mesa y una oferta más amplia que combina hamburguesas con bebidas, café y otras preparaciones.

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Actualmente cuenta con 14 restaurantes en Bogotá y Medellín, enfocados en zonas urbanas donde este tipo de consumo ha mostrado mayor dinamismo.

Los resultados recientes evidencian una operación estable. Durante 2025, la cadena atendió a más de 1.260.000 consumidores y vendió más de 685.000 hamburguesas, con un crecimiento cercano al 10 % en ventas en mismas tiendas.

Estas cifras se dan en un entorno en el que el consumo fuera del hogar se ha ajustado, pero mantiene nichos de crecimiento en propuestas de mayor valor.

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Como parte de su aniversario, la compañía puso en marcha el ‘Festival de Hamburguesas Sabores del Mundo’, que se desarrolla durante nueve semanas, entre el 17 de marzo y el 18 de mayo de 2026.

La iniciativa incluye 25 hamburguesas insignia inspiradas en sabores internacionales, con precios desde $ 20.900, en una estrategia que busca dinamizar la demanda y reforzar la conexión con los consumidores.

El formato gourmet combina servicio a la mesa con propuestas casuales. Foto: Getty Images / Jeff Greenberg

Como parte de la conmemoración, la compañía incluyó una estrategia de fidelización enfocada en sus clientes más recurrentes.

Durante el periodo de la campaña, quienes acumulen un mayor número de compras con facturas superiores a $ 30.000 podrán acceder a un incentivo que contempla viajes internacionales con acompañante, en una dinámica orientada a incentivar la frecuencia de consumo.

Este tipo de campañas responde a un entorno de mayor competencia dentro del segmento, donde la innovación en el menú y la rotación de productos se han convertido en herramientas clave para atraer clientes.

El crecimiento del formato también se explica por factores estructurales. Por un lado, una mayor participación de consumidores jóvenes interesados en experiencias gastronómicas más completas; por otro, la evolución de cadenas que combinan elementos de restaurante con propuestas casuales.

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La compañía ha señalado que continuará fortaleciendo su presencia en Bogotá y evaluando su expansión a otras ciudades, en un mercado donde el crecimiento depende cada vez más de la diferenciación.