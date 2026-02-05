Turismo

La gastronomía colombiana conquista al mundo y entra al top 25 de TasteAtlas; así quedó el ranking global

Entre los alimentos locales mejor valorados a nivel internacional se destacan el café, el pandebono y el hogao.

Redacción Turismo
5 de febrero de 2026, 12:09 p. m.
El café colombiano se diferencia por su calidad, convirtiéndose en un gran valor agregado de Colombia.
El café colombiano se diferencia por su calidad, convirtiéndose en un gran valor agregado de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

La gastronomía colombiana se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos del país, cautivando a viajeros nacionales y extranjeros que buscan experiencias auténticas a través de los sabores.

Además, es una manera de conocer mejor la identidad, memoria y cultura de cualquier destino, destacando ingredientes y técnicas locales que han pasado de generación en generación, manteniendo vivo ese legado de las recetas originales.

Por esta razón, el medio especializado TasteAtlas, en reconocimiento a esos sabores únicos que representan cada lugar, elaboró su listado de “Las 100 mejores cocinas del mundo”, a partir de 590.228 calificaciones válidas y 18.912 alimentos evaluados, entre platos, productos e ingredientes tradicionales.

En este top, Colombia alcanzó a entrar entre las 25 cocinas mejor valoradas del mundo, gracias a alimentos locales como:

  • El café (4,6)
  • Pandebono (4,6)
  • Suero (4,6)
  • Calentado (4,5)
  • Hogao (4,4).

Con estos productos, el país logró ocupar la posición número 23 en el top 100 de las mejores cocinas del mundo, con una calificación de 4,31.

Las cinco cocinas mejor valoradas

1. Cocina italiana — 4,64

Italia lidera el ranking con imperdibles como la pizza napolitana (4,8), el segundo plato mejor calificado del mundo en 2025 por TasteAtlas, y el Parmigiano Reggiano (4,7), un queso duro, de larga maduración, hecho con leche de vacas semidesnatada y sin aditivos.

Otro plato destacado es el Prosciutto di San Daniele (4,7), un jamón curado al aire, de sabor suave y ligeramente dulce, incluyendo también el Tartufo bianco d’Alba (4,8), una trufa blanca silvestre, muy aromática, que no se cocina.

2. Cocina griega — 4,60

Lo que más cautiva de esta cocina son sus ingredientes frescos y poco transformados, donde el sabor depende directamente del origen del producto, resaltando ingredientes como el Finiki Lakonias (4,8), un aceite de oliva extra virgen de alta calidad obtenido de aceitunas Koroneiki (70 %), Tsounati (25 %) y Asprolia (5 %).

Otro imperdible es la Fava Santorinis (4,7), un puré espeso hecho con una legumbre amarilla cultivada en suelos volcánicos, servido con cebolla, aceite de oliva y hierbas.

3. Cocina peruana — 4,54

Entre sus alimentos más valorados se encuentran el ají criollo (4,7), la salsa ocopa (4,8), las conchitas a la parmesana (4,7) y el pollo a la brasa (4,6), que además se posiciona como uno de los platos más consumidos del país, conocido por ser marinado con especias y asado a rotación, de piel crocante y carne jugosa.

4. Cocina portuguesa — 4,53

Algunos de sus imperdibles son: el Presunto do Alentejo (4,7), un jamón curado de cerdo de sabor intenso y textura firme; el Azeite de Trás-os-Montes (4,7), un aceite de oliva con sabor marcado y ligeramente amargo; y el Pastel de Belém (4,7), una tarta de hojaldre rellena de crema de huevo.

5. Cocina española — 4,53

Sus productos estrella son el jamón 100 % ibérico de bellota (4,8), el melocotón de Calanda (4,8), el pimentón de la Vera (4,7) y el azafrán de La Mancha (4,7).

Top 100 de las mejores cocinas del mundo en 2025



