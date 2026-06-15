Reconocida periodista colombiana rompió en lágrimas tras un sorpresivo gesto de Cristiano Ronaldo

En las últimas horas, las redes sociales destacaron la reacción de la periodista deportiva colombiana Sheyla García, quien se mostró visiblemente conmovida tras recibir un saludo del delantero portugués Cristiano Ronaldo durante una jornada de entrenamiento de su selección.

Valentina Lizcano habla de su batalla contra la vigorexia y el infierno que vivió: “Estaba muy obsesionada”

El hecho se produjo en el marco de la cobertura periodística que García adelanta en el torneo. Mientras realizaba una transmisión en vivo para Win Sports, la comunicadora se percató de la cercanía del futbolista, quien hacía ejercicios de trote al aire libre cerca de la zona asignada para los medios de comunicación.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, la periodista, quien actualmente forma parte del equipo del canal especializado Win Sports, aprovechó el paso del jugador para llamarlo directamente: “Cristiano, ¡hola!, para Colombia”. Ante el llamado, el atacante de la selección de Portugal respondió levantando la mano en señal de cortesía sin interrumpir su marcha física.

La respuesta del futbolista generó una reacción inmediata en García, quien celebró el gesto frente a la cámara expresando un “lo logré”, para luego romper en llanto debido a la emoción. Sus compañeros de transmisión registraron el momento y compartieron el entusiasmo de la reportera, señalando la persistencia que había tenido en los días previos para conseguir un acercamiento con el referente del fútbol mundial.

El video acumuló rápidamente miles de reproducciones en diversas plataformas de internet. Entre las reacciones del público digital se evidenciaron comentarios de usuarios que empatizaron con la comunicadora, calificando el episodio como el cumplimiento de un objetivo profesional y personal dentro de la cobertura de un evento de magnitudes globales.

Este tipo de interacciones entre periodistas y celebridades ha sido una constante en los días iniciales del torneo. Previo a la inauguración, se documentó un caso similar cuando el periodista argentino Marcelo Benedetto interrumpió brevemente su labor técnica para saludar y fotografiarse con la artista colombiana Shakira, quien formó parte de los actos principales del show de apertura.

Sheyla García, nacida en Ocaña, Norte de Santander, es una de las figuras femeninas con mayor recorrido en el periodismo deportivo en Colombia. Su carrera profesional incluye la cobertura de múltiples eventos de relevancia internacional bajo el sello de diferentes casas de medios de comunicación del país.

Lina Tejeiro confirmó el sexo y nombre de su hijo: así lo reveló con tierno detalle de la Selección Colombia

Dentro de su historial profesional destaca su participación en torneos oficiales de la FIFA y la Conmebol, tales como:

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011

Copa América Femenina Ecuador 2014

Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015

Asimismo, García ha integrado los equipos periodísticos encargados de realizar el seguimiento a las Eliminatorias Sudamericanas de la Selección Colombia masculina durante los ciclos correspondientes a las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018. En el ámbito del balompié local, registra experiencia como reportera de campo en 14 finales de la Liga profesional colombiana, consolidando un perfil especializado en la cobertura de altas competencias deportivas.