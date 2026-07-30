Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de julio, según Walter Mercado

En Colombia, miles de personas sueñan con ganar la lotería; por ello, día a día se adquiere una gran cantidad de billetes y boletos para sorteos millonarios que prometen un cambio de vida y nuevas experiencias.
Para aumentar su suerte, muchos recurren a la astrología y la numerología, pues, según diversas creencias, la energía del universo puede ofrecer señales e incluso favorecer la fortuna en los juegos de azar.
Por este motivo, los familiares del fallecido vidente Walter Mercado compartieron las cifras y combinaciones que podrían acercar a muchos a llevarse el premio mayor en distintas apuestas el viernes, 31 de julio.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Para quienes ya tienen pareja, la recomendación será dedicar más tiempo a la relación y encontrar un equilibrio entre las obligaciones y la vida personal.
Números de la suerte: 5, 22 y 9.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Los cambios que se presentan en distintos aspectos de la vida pueden generar incertidumbre, pero todo apunta a una etapa de crecimiento.
Números de la suerte: 7, 46 y 24.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Una persona cercana podría acudir en busca de consejo. Además, el ámbito profesional mostrará señales positivas para quienes decidan asumir nuevos retos y confiar en sus capacidades.
Números de la suerte: 4, 14 y 27.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Compartir con amistades y participar en actividades grupales permitirá recuperar la confianza y dejar atrás antiguos temores.
Números de la suerte: 12, 5 y 33.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Aunque algunos cambios puedan parecer difíciles al principio, con el paso del tiempo demostrarán ser beneficiosos. La recomendación será disfrutar del tiempo en familia y buscar espacios de contacto con la naturaleza.
Números de la suerte: 8, 45 y 6.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La rutina dará un giro inesperado debido a acontecimientos familiares o responsabilidades adicionales. Será un buen momento para adaptarse a las nuevas circunstancias y mantener una actitud flexible frente a los cambios.
Números de la suerte: 53, 32 y 34.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El panorama sentimental comenzará a aclararse. Las conversaciones sinceras con la pareja permitirán encontrar acuerdos y fortalecer la relación.
Números de la suerte: 53, 32 y 34.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La jornada favorecerá la reflexión sobre los vínculos afectivos y las decisiones personales. Escuchar la intuición y mantener una actitud abierta facilitará la resolución de situaciones que parecían estancadas.
Números de la suerte: 53, 32 y 34.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Los astros impulsan a fortalecer las relaciones personales y a confiar en el instinto para aprovechar las oportunidades que surjan. El optimismo será un factor determinante para alcanzar nuevas metas.
Números de la suerte: 53, 32 y 34.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Dejar atrás malos hábitos, pensamientos negativos o aquello que ya no aporta bienestar permitirá iniciar una nueva etapa con mayor tranquilidad.
Números de la suerte: 1, 20 y 15.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Los cambios recientes comenzarán a mostrar resultados positivos. La constancia y la disciplina serán fundamentales para acercarse a los objetivos trazados.
Números de la suerte: 7, 18 y 25.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Una amistad de muchos años podría atravesar un momento decisivo. Además, será importante cuidar la salud y evitar los excesos. El descanso y la tranquilidad ayudarán a recuperar energías para afrontar los próximos desafíos.
Números de la suerte: 45, 31 y 6.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.