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Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de julio, según Walter Mercado

El astrólogo dejó información importante para sus millones de seguidores.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

30 de julio de 2026 a las 6:58 p. m.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

En Colombia, miles de personas sueñan con ganar la lotería; por ello, día a día se adquiere una gran cantidad de billetes y boletos para sorteos millonarios que prometen un cambio de vida y nuevas experiencias.

Para aumentar su suerte, muchos recurren a la astrología y la numerología, pues, según diversas creencias, la energía del universo puede ofrecer señales e incluso favorecer la fortuna en los juegos de azar.

Por este motivo, los familiares del fallecido vidente Walter Mercado compartieron las cifras y combinaciones que podrían acercar a muchos a llevarse el premio mayor en distintas apuestas el viernes, 31 de julio.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Para quienes ya tienen pareja, la recomendación será dedicar más tiempo a la relación y encontrar un equilibrio entre las obligaciones y la vida personal.

Números de la suerte: 5, 22 y 9.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los cambios que se presentan en distintos aspectos de la vida pueden generar incertidumbre, pero todo apunta a una etapa de crecimiento.

Números de la suerte: 7, 46 y 24.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Una persona cercana podría acudir en busca de consejo. Además, el ámbito profesional mostrará señales positivas para quienes decidan asumir nuevos retos y confiar en sus capacidades.

Números de la suerte: 4, 14 y 27.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Compartir con amistades y participar en actividades grupales permitirá recuperar la confianza y dejar atrás antiguos temores.

Números de la suerte: 12, 5 y 33.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Aunque algunos cambios puedan parecer difíciles al principio, con el paso del tiempo demostrarán ser beneficiosos. La recomendación será disfrutar del tiempo en familia y buscar espacios de contacto con la naturaleza.

Números de la suerte: 8, 45 y 6.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La rutina dará un giro inesperado debido a acontecimientos familiares o responsabilidades adicionales. Será un buen momento para adaptarse a las nuevas circunstancias y mantener una actitud flexible frente a los cambios.

Números de la suerte: 53, 32 y 34.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado.
Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El panorama sentimental comenzará a aclararse. Las conversaciones sinceras con la pareja permitirán encontrar acuerdos y fortalecer la relación.

Números de la suerte: 53, 32 y 34.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La jornada favorecerá la reflexión sobre los vínculos afectivos y las decisiones personales. Escuchar la intuición y mantener una actitud abierta facilitará la resolución de situaciones que parecían estancadas.

Números de la suerte: 53, 32 y 34.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los astros impulsan a fortalecer las relaciones personales y a confiar en el instinto para aprovechar las oportunidades que surjan. El optimismo será un factor determinante para alcanzar nuevas metas.

Números de la suerte: 53, 32 y 34.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Dejar atrás malos hábitos, pensamientos negativos o aquello que ya no aporta bienestar permitirá iniciar una nueva etapa con mayor tranquilidad.

Números de la suerte: 1, 20 y 15.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los cambios recientes comenzarán a mostrar resultados positivos. La constancia y la disciplina serán fundamentales para acercarse a los objetivos trazados.

Números de la suerte: 7, 18 y 25.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Una amistad de muchos años podría atravesar un momento decisivo. Además, será importante cuidar la salud y evitar los excesos. El descanso y la tranquilidad ayudarán a recuperar energías para afrontar los próximos desafíos.

Números de la suerte: 45, 31 y 6.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.