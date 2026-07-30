Marbelle reaccionó a mensaje de José Félix Lafaurie y tiró ácidas palabras por polémica de Macafolla y Lalis: “Ineptos deformes”

El video protagonizado por la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, y la comediante Macafolla sigue provocando una amplia controversia en el país. La grabación, realizada en formato de sketch humorístico, hace referencia al reclutamiento de aproximadamente 18.677 menores por parte de la extinta guerrilla de las Farc, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales y en diferentes sectores de la opinión pública.

María Fernanda Cabal reaccionó al polémico video de Macafolla y la congresista Lalis y lanzó un ácido mensaje: “Completa vergüenza”

Desde su difusión en plataformas digitales, el contenido ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de dirigentes políticos, organizaciones y ciudadanos, que consideran que un tema de esa gravedad no debería abordarse en un contexto de comedia. Las críticas se han multiplicado en los últimos días, alimentando el debate sobre los límites del humor cuando se trata de hechos relacionados con el conflicto armado.

La polémica también ha impulsado nuevas discusiones en redes sociales, donde usuarios continúan expresando posturas divididas frente al video y a las implicaciones de utilizar un episodio tan sensible de la historia reciente del país como parte de una producción satírica.

Ante esta polémica, José Félix Lafaurie decidió pronunciarse en plataformas digitales, pidiendo a las autoridades que actuaran a favor de una denuncia que se conoció, precisamente, por las afectaciones que esto trae a Deisy Dorelly, sobreviviente del reclutamiento forzado.

“Primero se burlan de los miles de niños y jóvenes víctimas de las Farc y ahora continúan con el hostigamiento. Definitivamente, estos personajes son impresentables. La Fiscalía debería actuar inmediatamente ante esta denuncia y proteger la vida y la integridad de Deisy Dorelly”, escribió.

Ante esto, Marbelle reaccionó al post y compartió su sentir, mencionando que el humor y los chistes se estaban utilizando para hostigar y dañar a otros. La cantante opinó que se debe medir esto y que no se puede seguir usando ese concepto para afectar a otros.

“En eso se convirtió ‘EL HUMOR’. He visto a una cantidad de ineptos deformes burlándose, hostigando y resguardándose en un ‘personaje’ para cagarse en la vida de los demás. ¡Sigan pensando que eso es humor… y creyendo que el mojón es carne!”, expresó.