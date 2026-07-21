Marbelle publicó foto y arremetió contra Petro tras asegurar que nadie de la oposición murió en su gobierno: “Los mandaron a eliminar”

Las palabras del presidente Gustavo Petro durante la instalación del nuevo periodo legislativo generaron una ola de críticas luego de afirmar que, durante su gobierno, “no murió nadie de la oposición”. La declaración provocó una inmediata respuesta de María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida tras un atentado.

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A través de una publicación en su cuenta de X, Tarazona cuestionó al mandatario por esa afirmación y sostuvo que sus palabras desconocen uno de los episodios más graves de violencia política registrados en el país en los últimos años.

El pronunciamiento del jefe de Estado también fue objeto de cuestionamientos por parte de dirigentes de diferentes sectores políticos, quienes recordaron el asesinato del congresista del Centro Democrático y señalaron que ese hecho contradice la afirmación realizada por Petro durante su intervención ante el Congreso.

En su mensaje, Tarazona lanzó fuertes señalamientos contra el presidente. “¿Qué tal? Gustavo Petro acaba de decir en su discurso falso y mentiroso que no murió nadie de la oposición. ¿Cómo es capaz de decir eso, cuando es cómplice del asesinato de Miguel Uribe Turbay, el líder de la oposición en Colombia? Sinvergüenza, mentiroso, corrupto”, escribió en la red social.

Siguiendo esta línea de reacciones, una de las que se pronunció fue Marbelle, quien fue cercana a Miguel Uribe Turbay en vida. La cantante se mostró molesta e incómoda con las palabras del mandatario, señalándolo de fuerte manera.

La artista, que siempre ha sido detractora de la izquierda, apuntó que las palabras del actual presidente eran falsas, pues a su amigo lo habían asesinado en medio del gobierno Petro.

“Ningún opositor murió en el gobierno del rey de la estupidez… ¡A todos los mandaron a eliminar!”, escribió en su cuenta oficial de X.

De igual manera, Marbelle subió una postal con Uribe Turbay y mencionó que él no murió, sino que lo asesinaron, reprochando dichas palabras en el discurso.