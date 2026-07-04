Culotauro admitió que la pelea en su show fue un montaje: también volvió a lanzar pullas contra Marbelle

El reconocido comediante Camilo Díaz, popularmente conocido en el mundo del entretenimiento como “Culotauro”, reveló recientemente que la fuerte pelea entre asistentes, que se volvió viral en cuestión de horas, fue en realidad un montaje cuidadosamente planeado.

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Este acto, lejos de ser un altercado real impulsado por la intolerancia, formó parte de un ambicioso experimento social cuyo objetivo principal era poner en evidencia la asombrosa facilidad y rapidez con la que se difunde información sin verificar en el ecosistema digital actual.

La confirmación de esta polémica puesta en escena llegó a través de un extenso video publicado por Culotauro en compañía de otros dos creadores de contenido. Durante la grabación, el humorista no solo desglosó el paso a paso de cómo organizaron esta situación ficticia, sino que también ahondó en las oscuras motivaciones personales que lo llevaron a ejecutar la idea.

Según relató Díaz, la iniciativa nació luego de experimentar en carne propia un ambiente de profunda hostilidad, al recibir amenazas relacionadas con su postura política durante el periodo de las recientes elecciones presidenciales en Colombia.

“Fue un momento para mí en el que yo dije: ‘Creo que esto es diferente y nunca me había pasado. Nunca lo había vivido de esa forma’”, confesó Culotauro.

Para que el experimento funcionara a la perfección, el comediante instruyó a las 303 personas que asistieron a esa función en particular. En un acto sin precedentes de complicidad colectiva, los asistentes aceptaron grabar el supuesto enfrentamiento, subirlo a sus propias redes con descripciones polarizantes y guardar silencio durante varios días para observar cómo la “noticia” escalaba en los medios de comunicación sin control ni escrutinio.

Toda esta polémica también sirvió como escenario para reavivar las tensiones entre Culotauro y la reconocida cantante Marbelle. Durante la explicación detallada del montaje, el humorista no desaprovechó la oportunidad para lanzar nuevas y punzantes pullas contra la intérprete, con quien venía sosteniendo fuertes roces mediáticos.

Cabe recordar que Marbelle había cuestionado duramente el talento y profesionalismo del comediante tras la difusión del primer video viral de la falsa pelea, llegando incluso a burlarse de su pasada relación sentimental con la actriz Diana Ángel, quien luego salió en defensa del comediante.

En un tono de sátira evidente, Culotauro entonó de forma burlesca el coro de “Collar de perlas”, una de las canciones más icónicas de la cantante, justo antes de exponer la verdad detrás de la pelea. Más adelante, lanzó un contundente mensaje a su audiencia a modo de moraleja sobre la desinformación: “No sean como Marbelle”.

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El equipo detrás del proyecto reconoció abiertamente que la cantante terminó convirtiéndose, sin darse cuenta, en una pieza clave y en un claro ejemplo práctico de su experimento social, pues creyó por completo en la mentira digital.

Este episodio mediático no solo deja en evidencia las disputas de la farándula colombiana, sino que además plantea profundas reflexiones sobre la intensa polarización del país, la enorme irresponsabilidad de algunos medios y usuarios al compartir contenido no verificado, y los verdaderos peligros de la intolerancia en un panorama político agitado.