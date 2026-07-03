“Ah, es que nadie va”: Culotauro se fue contra Marbelle por pulla sobre Diana Ángel y le lanzó ácida burla; la cantante tomó decisión

Una función del espectáculo de comedia La Megacárcel, presentada en Bogotá, terminó en medio de un violento altercado entre varios asistentes, situación que obligó a interrumpir el evento y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Marbelle se fue contra Diana Ángel por supuesto detalle y soltó ácida pulla tras victoria de Abelardo De La Espriella

Según los videos compartidos por algunos espectadores, la confrontación habría comenzado tras una serie de comentarios de contenido político incluidos en la rutina. Lo que inicialmente fue un intercambio de palabras escaló a empujones, golpes y lanzamiento de objetos dentro del teatro, generando preocupación entre los presentes.

El montaje, liderado por el comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro y también integrante de Por la ventana pódcast, utiliza la sátira para abordar temas de actualidad, entre ellos las propuestas de seguridad atribuidas a Abelardo De La Espriella.

Los hechos ocurrieron durante una presentación en el teatro Boom, en el norte de Bogotá. De acuerdo con las imágenes difundidas en plataformas digitales, parte del público rechazó algunos comentarios realizados sobre el escenario, lo que desencadenó una pelea entre personas identificadas en redes sociales como simpatizantes de distintos sectores políticos.

En medio del caos, Culotauro intentó calmar los ánimos y pidió respeto por quienes disfrutaban del espectáculo. “¿Usted se ha reído? Si usted se ha reído, solamente le voy a pedir que deje reír a la gente que se ha reído con usted”, expresó desde la tarima. Sin embargo, la confrontación continuó durante varios minutos y solo pudo ser controlada con la intervención del personal de logística.

Tras la difusión de los videos, la cantante Marbelle reaccionó a través de su cuenta de X. La artista, quien en distintas ocasiones ha expresado su respaldo a Abelardo De La Espriella, aprovechó para lanzar una crítica contra el comediante e hizo referencia a su antigua relación con la actriz Diana Ángel.

“¿Comediante? Noooo, lo que pasa es que solo verlo da risa y luego recuerdo que fue novio de Diana Ángel y me da más risa. Pero chistoso no es”, escribió la intérprete en su perfil oficial.

Ante estas palabras, Culotauro no se quedó callado y aprovechó para responder a la famosa, tirándole una burla sobre su carrera artística y los shows que ha dado.

El exintegrante de La casa de los famosos utilizó su humor y sátira para referirse a la celebridad, apuntando que en sus presentaciones no ocurría eso, precisamente porque nadie iba a los conciertos que realizaba.

“Eres una gran artista colombiana, honrado de que viste el video de la pelea en el Show seguro que en tus conciertos nadie tirará botellas; ah, es que nadie va a tus conciertos. Prometo camellar pa’ ser más chistoso, ojalá ser la mitad de comediante de lo que eres tú, jefa, la buena”, dijo en un post.

Seguido a esto, Marbelle no se quedó quieta y tomó inesperada decisión, bloqueando al comediante de redes sociales. De hecho, fue el mismo Culotauro quien reveló esto.

“Vaya a dormir, señora”, escribió.