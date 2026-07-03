Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado por Néstor Lorenzo al Mundial 2026, pero estuvo con la Selección Colombia durante las últimas horas.

Así lo captó un video que circula en redes sociales, donde se ve al emblema nacional compartir con la delegación previo a tomar un bus que los trasportaba en Kansas, Estados Unidos, sede del partido vs. Ghana de este viernes, 3 de julio.

Juan Guillermo Cuadrado se unió al grupo de jugadores de la Selección Colombia en una visita a la concentración antes del partido con Ghana. pic.twitter.com/HanZ9xY01R — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) July 3, 2026

Allí con su alegría característica iba sonriente, mientras hablaba de cerca con otras figuras como Richard Ríos, Rafael Carrascal, Yerry Mina, Juan Camilo Portilla, entre otros.

Después de su ascenso al transporte, los vidrios oscuros no dejaron ver más, pero lo que se cree es que Cuadrado fue sumado por Néstor Lorenzo para acompañar al equipo por unas horas y, en medio de la previa de un partido tan decisivo.

Para muchos llamó poderosamente la atención que el experimentado tuviese toda la indumentaria del equipo, como si fuera uno más que estuviera disputando el Mundial.

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Otras versiones apuntan a que Cuadrado pudo haber integrado un entrenamiento con el equipo, aportando su experiencia, pero hasta ahí. No es que existe alguna novedad en el plantel, lesión o información que sea importante resaltar.

Sea cual sea el motivo, en redes sociales los usuarios que vieron dicho escena se alegraron por ver a un futbolista tan querido en medio del equipo que hoy día busca hacer historia en Norteamérica. Este viernes se siguen jugando el sueño de avanzar lo más lejos posible en la cita mundialista.

Néstor Lorenzo habló de Cuadrado

En la prelista de 55 jugadores que entregó el entrenador de la Selección Colombia previo al Mundial estuvo Juan Guillermo Cuadrado. Dicho nombre llamó poderosamente la atención, dado que se pensaba que había sido borrado del radar.

El día que entregó dicha extensa lista, el argentino explicó las razones para poner al jugador del Pisa entre sus considerados: “Juan es una persona que siempre se entregó a la Selección de una manera especial”, dijo en forma de reconocimiento.

Juan Guillermo Cuadrado y Néstor Lorenzo. El volante fue sumado a prelista de 55 rumbo al Mundial 2026 Foto: Getty Images / SEMANA

“Hablo seguido con él y merece estar ahí por lo menos hasta último momento de la competencia con los que están”, confesó Lorenzo de la buena relación que tienen.

Para Lorenzo lo hecho por Cuadrado mientras estuvo, así como lo que hizo para mantenerse en la élite en busca de ser llamado era algo de reconocer públicamente.

“Hubiéramos querido que compita más y sé que hizo mucho sacrificio para quedarse en Italia por la Selección. Ese es el compromiso que le pedimos a todos los jugadores. Juan (Cuadrado) ha sido un ejemplo. Espero que se manifieste”, cerró sobre la intención que tuvo con llamarlo.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador del Pisa de Italia. Foto: LightRocket via Getty Images

Futuro incierto

A sus 38 años pensar en mantenerse en Europa se ve como algo cada vez más complejo. A Juan Guillermo ya lo relacionan con Estados Unidos o Colombia, donde pareciera que tiene pretendientes importantes.

Durante las últimas semanas se mencionó que dicha chance de verlo nuevamente en el FPC estaba, pero, de momento, ningún club parece haberle hecho una propuesta formal. Su carrera inició en Deportivo Independiente Medellín, a los que les guarda cariño y respecto.